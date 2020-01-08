Gönül'den Hürriyet'e çok sert sözler!

İzmit Belediyesi 2020 yılı ilk meclis toplantısına bugün yaşanan olaylar damga vurdu. İki kez kavganın yaşandığı meclisteki olayların ardından 31 Mart AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı olan Sibel Gönül, Fatma Kaplan Hürriyet’e bir mektup yazdı. Gönül yazdığı mektup ile Hürriyet’e yüklendi. Sosyal medya hesabından “Hürriyet'e açık mektup” başlıklı bir paylaşım yapan Gönül, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e şunları söyledi:

"İsterdim ki İzmit sağcısıyla solcusuyla, genciyle yaşlısıyla, eskisiyle yenisiyle uyum ve huzur içerisinde yeni bir yıla girsin. Beni bilenler bilir; Hiçbir zaman ne gerginliklerden yana ne de kaostan kavgadan yana bir üslubum olmamıştır. Fakat bugün İzmit Belediye Meclis toplantısını büyük bir üzüntü içerisinde basından takip ettim. Bugünkü meclis toplantısında, İzmit Belediye Başkanı'nın projeleri olmadığını yeniden görmekle kalmadık, bizim dönemimizde yapılmış olan köy konaklarını dahi sahipsiz bırakacak kadar ilgisiz ve bilgisiz olduğunun bir kanıtını daha gördük! 'İzmit'i gülümseteceğiz' dediğiniz bu yolda, 10 aydır tüm ilçeyi tek bildiğiniz şey olan “KAOSA” sürüklediniz. 7 ay önce, "Hani projelerin? Kaç tane projen var? Kaçını belediye personelin yapacak, kaçını dışarıya yaptıracaksın? İzmit halkına açıkla" dediğim Belediye Başkanı'ndan hala ses seda yok. 31 Aralık akşamı, işçileri mağdur edip, kutlama yapan siz. 'Gülümse İzmit' diyen siz, İzmitliyi ağlatan siz. İzmit Belediyesi'ni yöneteceğim diyen siz, mecliste hikaye anlatan siz. Sanki biz bu masalı bir yerden hatırlıyor gibiyiz. Siz kim, İzmit'i kucaklamak, İzmit'i yönetmek kim? Hizmette değil kavgada, kaosta birinci oldunuz! Size, sizin kendi ağzınızdan çıkan kelimelerle ve anladığınız üslup ile sesleniyorum; Yere batsın Başkanlığınız. Yere batsın Yöneticiliğiniz. Yere batsın Hırsınız!"