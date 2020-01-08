Gönül'den Hürriyet'e çok sert sözler!

İzmit Belediyesi 2020 yılı ilk meclis toplantısına bugün yaşanan olaylar damga vurdu. İki kez kavganın yaşandığı meclisteki olayların ardından 31 Mart AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı olan Sibel Gönül, Fatma Kaplan Hürriyet’e bir mektup yazdı. Gönül yazdığı mektup ile Hürriyet’e yüklendi. Sosyal medya hesabından “Hürriyet'e açık mektup” başlıklı bir paylaşım yapan Gönül, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e şunları söyledi:
"İsterdim ki İzmit sağcısıyla solcusuyla, genciyle yaşlısıyla, eskisiyle yenisiyle uyum ve huzur içerisinde yeni bir yıla girsin. Beni bilenler bilir; Hiçbir zaman ne gerginliklerden yana ne de kaostan kavgadan yana bir üslubum olmamıştır. Fakat bugün İzmit Belediye Meclis toplantısını büyük bir üzüntü içerisinde basından takip ettim. Bugünkü meclis toplantısında, İzmit Belediye Başkanı'nın projeleri olmadığını yeniden görmekle kalmadık, bizim dönemimizde yapılmış olan köy konaklarını dahi sahipsiz bırakacak kadar ilgisiz ve bilgisiz olduğunun bir kanıtını daha gördük! 'İzmit'i gülümseteceğiz' dediğiniz bu yolda, 10 aydır tüm ilçeyi tek bildiğiniz şey olan “KAOSA” sürüklediniz. 7 ay önce, "Hani projelerin? Kaç tane projen var? Kaçını belediye personelin yapacak, kaçını dışarıya yaptıracaksın? İzmit halkına açıkla" dediğim Belediye Başkanı'ndan hala ses seda yok. 31 Aralık akşamı, işçileri mağdur edip, kutlama yapan siz. 'Gülümse İzmit' diyen siz, İzmitliyi ağlatan siz. İzmit Belediyesi'ni yöneteceğim diyen siz, mecliste hikaye anlatan siz. Sanki biz bu masalı bir yerden hatırlıyor gibiyiz. Siz kim, İzmit'i kucaklamak, İzmit'i yönetmek kim? Hizmette değil kavgada, kaosta birinci oldunuz! Size, sizin kendi ağzınızdan çıkan kelimelerle ve anladığınız üslup ile sesleniyorum; Yere batsın Başkanlığınız. Yere batsın Yöneticiliğiniz. Yere batsın Hırsınız!"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(11 )
İzmitli - Sibel Gönül akparti içine oynamaktadır..Ben buradayım bir sonraki dönem kadın aday olarak beni gösterin..bu sefer başarılı olucam demek istemektedir..Yani Fatma Hürriyet'e mektup değildir..akparti içine mektup gibi algılanmalıdır..gerçeğide budur..Biraz siyaset bilenler ne demek istediğimi anlar..
Metin - sayın hanımefendi kocaeli akp belediyelerin vede büyükşehir hepsi borc batağında neden bahsediyorsun dükkanı batırmak hizmetse olmaz olsun hizmetiniz.
Gölcüklü - Slogana bile salça oluyorsun sibel hanım... olma !
Chp Li - Sibel Hanım a açık mektup
Sormak lazım İzmit te mi yaşıyorsunuz diye; Koltuk sizde veya sizin gibi birinde olmadığından mı huzursuz bir yıla girdik nerde yaşıyorsunuz,izmit i onbeş yıldır siz yönetiyorsunuz siz her yıla huzur içinde girerken bir çokları huzursuz girdi kendinize bir sordunuz mu bu huzursuzlar kim yada şehrin huzuru yerindemi diye ama fatma Hanım a kaos yaratıyor diye suçlamak kolay bu kaoslar sizin halının altına süpürdüklerinizden başka bir şey değil.... söyleneck çoy şey var.
Hasan Yilkan - 23 Nisanda bence koltuğu günübirlik verseler iyi olur?
Ilhan 00007 - Kopyacı Sibel GÖN-ÜL İnsanlar biliyor hırsıda hırsızıda
Ayhan - Kendi yaptıklarınızı ne çabuk unuttunuz. Amirlere çöp toplatırken, kadınları cadde kenarına dizip gelen geçen arabaları sayın derken v.s iyimiydi. Şimdi zülfü yare dokununca zorunuza mı gitti?
Osman - Sibel hanım zoruna gitti galiba. Allah'a şükrediyorum ki sizler tekrar gelmediniz. Şu halde bile memleketin çivisi çıkmış ki Gelseniz belediyeye neler olur du. Tanıdık, akraba eş dost belediyemize işçi diye dolar, KPSS'ye giren gençlerimiz avuçlarını yakardı. Seveyim sizin Müslümanlığınızı adi insanlar. Çok konuşma lütfen kapat çeneni çok önemli bir kişiymiş gibi birde akıl veriyorsun.
Bilge Kaan - Sibel Hanım'da kuyruk acısı hala devam ediyor...
izmitli - Sayın Gönül ağlayanlar kim acaba bir bakın bakalım. Ya iktidarın vurduğu garibanlar yada yine sizin yerel iktidarda yaptığınız hak yemeler nedeni ile olan maduriyetler.
Suskun - Gönül boşuna debelenme, sen dersini sandıkta almadın mı?
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