İyi Parti'nin acı günü...

Yakalandığı hastalığa yenik düşerek 42 yaşında yaşama veda eden Döndü Arısoy'un vefat haberi Çayırova'da geniş bir kesimde üzüntü oluştururken, Döndü Arısoy'un yarın memleketi Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçtiğimiz aylarda ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletmişti.