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İyi Parti'nin acı günü...

İYİ Parti Çayırova ilçe yönetim kurulu üyesi ve İlçe Sekreteri Döndü Arısoy yaşamını yitirdi
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Yakalandığı hastalığa yenik düşerek 42 yaşında yaşama veda eden Döndü Arısoy'un vefat haberi Çayırova'da geniş bir kesimde üzüntü oluştururken, Döndü Arısoy'un yarın memleketi Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçtiğimiz aylarda ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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Yorumlar

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Mustafa Candemir - Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. tüm aileye, yakınlarına sabırlar diliyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 11:52

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