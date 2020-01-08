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Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

TRT’nin yeni komedi dizisi Tutunamayanlar seyircisiyle buluştu. İlk bölümde yer alan diyalogta ise Kocaeli’deki kanser ölümleri ele alındı
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Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film'in üstlendiği "Tutunamayanlar" TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Alagöz, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever ve Barış Yıldız yer alırken Tutunamayanlar’ın ilk bölümünde yer alan Dilovası diyaloğu ise Kocaeli'deki kanser ölümlerini bir kez daha gözler önüne serdi.  Dizinin bir karakterleri arasında diyalogda, “Geçen bizim bir arkadaşı da çektiler aradık taradık bulamadık. Park ücreti yüksek diye Gebze tarafında Dilovası’nda bir park yerine çekmişler. Biz de bir hafta sonra öğrenebildik orada olduğunu. Karısı dedi ki orada bir haftadır duruyorsa zaten hava kirliliğinden kanser olup, ölüp gitmiştir. Biz de üstüne düşmedik” dedi. Bu sözler Dilovası'nda yaşanan kanser vakalarını TRT'de yer alan dizide de gözler önüne sermiş oldu.

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Yorumlar

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Nimet Tural - Başlığınız yanlış ve içerikle tutarsız.Başlık,"Dilovası halkından,TRT ye teşekkür " olmalıydı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 14:25

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