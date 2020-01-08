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ODTÜ KYÖV Okulları'nda 1. sınıf tanıtım günü

ODTÜ KYÖV Okulları'nda 04 Ocak 2020 Cumartesi günü “Minik Galaksi Kaşiflerini Arıyor” başlığıyla uzay temalı 1. sınıf tanıtım günü gerçekleştirildi.
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Minik kaşifler onlar için oluşturulmuş dört istasyonda etkinlik ve atölye çalışmalarına katıldılar.BlastYourRocetOff istasyonunda merhaba şarkısı dinleyerek roketlerini tasarlayarak uçuran miniklerGalaksinin Ritmini marakas roketleri ile tuttular. Samanyolu Hikayesi ile yıldızları keşfetmenin hayalini kuran çocuğun masalını oluşturup Yıldız Oyunları istasyonuna geldiklerinde keşif roketini uzaya fırlatarak sünger toplarla yıldızları keşfetmeye çalıştılar.

Öğrenciler etkinlik istasyonlarında keyifli vakit geçirirken, veliler konferans salonunda ODTÜ KYÖV Okullarının eğitim öğretim yaklaşımları ve İngilizce programının anlatıldığı sunuma katıldılar.Program sonunda memnuniyetlerini dile getiren veliler okul gezisinin ardından yemekhanede düzenlenen kokteylde çocukları ile bir araya geldiler.

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