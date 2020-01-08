ODTÜ KYÖV Okulları'nda 1. sınıf tanıtım günü

Minik kaşifler onlar için oluşturulmuş dört istasyonda etkinlik ve atölye çalışmalarına katıldılar.BlastYourRocetOff istasyonunda merhaba şarkısı dinleyerek roketlerini tasarlayarak uçuran miniklerGalaksinin Ritmini marakas roketleri ile tuttular. Samanyolu Hikayesi ile yıldızları keşfetmenin hayalini kuran çocuğun masalını oluşturup Yıldız Oyunları istasyonuna geldiklerinde keşif roketini uzaya fırlatarak sünger toplarla yıldızları keşfetmeye çalıştılar.

Öğrenciler etkinlik istasyonlarında keyifli vakit geçirirken, veliler konferans salonunda ODTÜ KYÖV Okullarının eğitim öğretim yaklaşımları ve İngilizce programının anlatıldığı sunuma katıldılar.Program sonunda memnuniyetlerini dile getiren veliler okul gezisinin ardından yemekhanede düzenlenen kokteylde çocukları ile bir araya geldiler.