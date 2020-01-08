Ford işçilerinden yerli otomobil yorumu

TOGG adında “yerli ve milli” elektrikli otomobil 26 Aralık’ta tanıtıldı. Daha önce aynı hükümet yerli Cadillac tanıtmıştı. Daha önce tanıtılan arabadan vazgeçilmiş, şimdi elektrikli arabaya dönülmüş durumda.
Bu arabanın henüz fabrikası bile yok, kurulmamış, sadece arsası var. Yap, işlet, devret ve satış garantisi sözü ile yapılacağı söylenen bir araçtan bahsediyoruz. Yap, işlet, devret modelini şehir hastanelerinde, köprülerde çok iyi anladık biz. Gitmediğimiz hastaneye, geçmediğimiz köprüye para ödüyoruz. Vergilerimizden biriken para hazineden ödeniyor.
Biz bir otomotiv fabrikasında çalışıyoruz. Bu işe yıllarını vermiş işçiler olarak öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, bir araba yapmak çocuk oyuncağı değil. Biz de her söylenene kanacak çocuklar değiliz. 2020’de seri üretime geçileceğini söyleyenler, şimdi 2020’de fabrika temelini atacaklarını söylüyor. Bu da zaten asgari ücrete gelen zammın tepkisinin, gazının alınması için bu kadar erken söylendi. Bir araba üretilirken proje aşamaları ve test fazları olur. Bu fazlardan geçen araçlar kademe kademe seri üretime geçer. Nereden baksan bir arabayı yoktan var etmek iki yıla mal olur. Bu dediğimiz günümüz teknolojisine uygun araçlar için geçerli, hiç yapılmamış aracı yapmak daha uzun süre ister. Bunun yan sanayisi, yedek parçacısı, şarj istasyonları, bayileri, pazarlaması tümü iki yılda olacak iş değildir. Ayrıca bu tür arabaları diğer firmaların üretmediğini biliyoruz, bunun sebebi şimdilik maliyetinin çok yüksek olması. Üretilse bile, sıfır vergi bile olsa araçta, normal bir vatandaş bu aracı alamaz çünkü aracın fiyatı yukarıda olur.
Ayrıca yerli milli denilen bu araç, 5 ortaklı şirketlerin kurduğu bir toplamla yapılacak. O zaman Ford da yerli, Renault da yerli, Toyota da yerli. Ve ayrıca bu kadar otomotiv tekeli varken pazarda bu araç nasıl tutunacak, tutunamazsa bütün kamu kurumlarına doldurup parası da yine bizden mi çıkacak? Satış garantisi var ya hani! Bizlerin, kamunun hiçbir kârının olmadığı bu arabanın yerli ve milliliği nerede? Yerli ve milli olan tek şey olur, o da ucuz iş gücü olan bizler. (Evrensel)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(8 )
Erol Demirbek - yerli marka otonun geleceğinin ne olacağını bilmek zor ancak inşaat sektöründe biraz işsiz kalmış olan malum inşaat firmaları 2 milyon mt. karelik fabrika inşaatını yaparlar zaten bu da amacın esası olup iktid;, fabrikamızı yaptık diyebilir hale gelecektir .
Erol Demirbek - iktidar bu aracı italyada veya otomotive de deneyimli bir ülke de veya mevcut tr. de bir tesiste fason yaptırabilir . motor şanzıman aksamı olmayacağına göre de yerli parçası jant ve lastik , koltuk vs. olabilir . 5-10 yıl içinde muhtemelen gövde imalat atelyesi , boyahane vb büyük bölümleri hariç bir montaj hattı kurulup yerli montaj yapılabilir . 20 yıla uzarsa otomobil teknolojisinde yeni gelişmelere karşı bunun etkisi olmaz. havada karada denizde giden daha yeni teknolojik yakıt kullanan araçlar yapılır . bakın bu yılla birlikte bütün otomobil sanayi elektrikli araçlarını piyasaya sürüyor .
Dövücü - denekeler elde kalacak derdi düşdü kuşlar uçamaz olacak ha ha ha
Yusuf - ülke gelişimine katkısı yüksek projelerin karşısında duranlar çok oldu
Her zaman olduğu gibi
Yola devam beyler
Oğuz Çelik - Ford denen fabrika eleman konusunda en fazla sirkülasyonu olan firma yani personeli çok az...buda demek oluyorki''Kişi kendinden bilir işi''
Tekin 41 - TEBRIKLER.HAYATIN GERCEKLERI.YERLI AYRI MILLI AYRI BIR KAVRAMDIR.TOFAS NEKADAR YERLIYSE BU ARABADA O KADAR YERLI OLABILIR.EKSOZU PATLAK ARABA GIBI KURU GURULTUYE ARTIK BU VATANDAS KANMIYOR.
İzmitli - Koç holding'in, ve Ford yöneticilerinin zorlama yorumu olduğu yazıyı dikkatli okuyan herkes anlar. BU girişimi baltalama operasyonu.Çamur at izi kalsın. Ayrıca İzmit'te tanıdığım bir sürü Ford çalışanı var. ve de hepsi aracı beğendiğini söylüyor.
Mehmet Kolaylı - Bu kadar zekilerdi niye hala Ford fabrikasında işçiler birde isimlerini ve fotolarını paylaşsaydınızda biraz haber değeri taşırdı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.