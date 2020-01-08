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Gebze ihracatta 78 ili geride bıraktı

Kocaeli’nden 2019 yılında 27 farklı kategoride 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. TradeValley’in incelemesine göre, Kocaeli’nde toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artarken, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 78 ilden daha fazla ihracat yaptı.
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Dış ticaret açısından 2019 yılı döviz kurlarının da etkisiyle rekorlarla geride kalırken, 180 milyar dolarlık ihracat rakamıyla önemli bir başarı elde edildi. İstanbul’dan sonra ihracata en çok katkı sağlayan il olan Kocaeli’nde, bir önceki yıla göre ihracat yüzde 7,9 artarak 15 milyar doları aştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini derleyen B2B e-ihracat platformu TradeValley’e göre 2019 yılında Kocaeli’nin en büyük ihracat kalemi otomotiv endüstrisi oldu. 6,8 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiren Kocaeli bu alanda Türkiye’nin yüzde 22’lik otomotiv ihracatını karşılamış oldu. 2019 yılında Kocaeli’nin ikinci büyük ihracat kalemi kimyevi maddeler olurken, bu ürünlerin ihracatı 2018’e göre yüzde 29 artarak 4,6 milyar dolara ulaştı. Kocaeli’nin kalbi Gebze’den yapılan yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracatla 78 ilden daha fazla ihracat gerçekleştirildi.

EN BÜYÜK İHRACAT ARTIŞI SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİNDE YAŞANDI

2019 yılında Kocaeli’nde en büyük ihracat artışı yüzde 718’lik oranla 1 milyon 500 bin dolara yükselen savunma ve havacılık sanayinde görüldü. En büyük ikinci artış yüzde 146 ile fındık mamüllerinde ve üçüncü büyük artış yüzde 110’la deri mamülleri ihracatında yaşandı. 2019 yılında Kocaeli ihracatında en büyük daralma ise yüzde 21 ile 15 milyon dolara gerileyen gemi ve yat kategorisinde oldu.

İHRACATIN KALBİ GEBZE'DE ATIYOR

Gebze’nin Kocaeli ve Türkiye için önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olduğunu belirten TradeValley kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, "Gebze 12 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Kocaeli’nin yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 80’ini karşılıyor. Aynı zamanda Gebze tek başına İstanbul ve Bursa’nın ardından, İzmir ve Ankara gibi büyük illerin önünde ihracatta 3'üncü sırada yer alıyor. Gebze, Türkiye’nin otomotiv endüstrisi, kimya ve metal sanayisi için kritik bir öneme sahip." dedi.

GEBZE'Yİ İHRACATA HAZIRLAMAK İÇİN SEMİNERLER BAŞLIYOR

İhracatın yeni teknoloji ve yöntemlerle farklılaştığını söyleyen Yusuf Yenitürkoğulları, "Online platformlar gün geçtikçe ticari faaliyetlerde önem kazanıyor. Üreticiler tek tıkla yurt dışına ürünlerini satabiliyor. Üstelik satış sürecinde çeviri, hukuki danışmanlık, denetim ve nakliye gibi birçok konu hakkında destek sağlanıyor. Bu noktada TradeValley olarak Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip olan Gebze’deki üreticilerimizin e-ihracat süreçlerine katılması için bir dizi seminer düzenliyoruz." ifadelerini kullandı. İhracatın En Kolay Yolu: E-İhracat başlığıyla ihracatçıları buluşturacak seminer, 9 Ocak Perşembe günü saat 14.00-17.00 arasında Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

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