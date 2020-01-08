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Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi

İzmit Erenler Mahallesinde ikamet eden ve CHPli işadamı Cengiz Çakar’ın yeğeni olan 30 yaşındaki Burak Yılmaz, baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede konulan teşhis sonrası yaşamını yitirdi.
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İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesinde ikamet eden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden emekli olan ve hala servis şoförü olarak çalışan Zeki Yılmaz ile Sabriye Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan biri olan Burak Yılmaz (30) iddialara göre 6 ay önce baş ağrısı şikayeti ile doktora gitti. Burada yapılan tetkik ve tahliller sonucu Yılmaz’a iç hastalıkları nedeniyle teşhis konuldu. Özel bir firmada çalışan Burak Yılmaz konulan teşhis sonrası tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Kocaeli’nde geniş bir kesim tarafından tanınan CHPli işadamı Cengiz Çakar’ın da yeğeni olan Burak Yılmaz’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç yaşta yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Yılmaz’ın cenazesi Zincirli Kuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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