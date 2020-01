Prometeon Türkiye, Nepal'e yürüyen gezgini ağırladı

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope’yi İzmit’teki üretim tesislerinde konuk etti.73 yaşında olan ve günde yaklaşık 20 km kat eden ünlü gezgin Rosie, yürüyüşün amacını, hikayesini ve yaşadıklarını Prometeon Türkiye fabrika yöneticileri ve çalışanları ile paylaştı.

İLGİYLE KARŞILANDI

İki hafta önce yoğun bir ilgiyle karşılandığı İstanbul’a ulaşan Rosie, 2 Ocak Perşembe günü de İzmit kent merkezine ulaştı. İzmit Belediyesi’ne yaptığı ziyaretten sonra, Prometeon Türkiye lastik fabrikasında düzenlenen seminerde maceralarını, kitaplarını ve hayatını anlattığı bir seminer gerçekleştirdi. Daha önce birçok yardımseverlik koşusu gerçekleştiren Rosie, Prometeon Türkiye koşu ekibinin de katılımcısı olduğu seminerde ilgiyle karşılandı. Prometeon Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp ünlü gezgini yarattığı değerler için tebrik ederek Prometeon çalışanlarına verdiği ilhamdan dolayı teşekkür etti.

DEPREMZEDELERE YARDIM SAĞLAMAK İÇİN KOŞUYOR

Rosie Swale Pope, İngiltere Brighton’dan Kathmandu Nepal’a, depremden sonra yaralarını sarmaya çalışan insanlara Phase Worldwide adlı STK aracılığıyla, sağlık, eğitim ve yaşam koşulları açısından destek olmak ve farkındalığı artırmak için koşuyor. Nepal'de yardım kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalara destek için geçtiğimiz yılTemmuz ayında İngiltere'nin Brighton kentinden yola çıkan 73 yaşındaki Pope,Türkiye'de birkaç ay geçirdikten sonra Gürcistan üzerinden yoluna devam edecek. Daha sonra Azerbaycan ve Hazar Denizi'nin de içinde bulunduğu güzergahı geçip, Nepal'in başkenti Katmandu'ya varmayı amaçlıyor.Nepal’e doğru olan bu yeni yolculuğunda, eşyalarını, vücuduna bağlayarak çektiği mini karavanında taşıyor ve Phase Worldwide’ın aracına yerleştirdiği bir uydu takip cihazı sayesinde internet sayfasından anlık konumunu ve katetmiş olduğu rotayı paylaşabiliyor.

KANSERDE ERKEN TEŞHİSTE FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Hayatı boyunca dünyanın birçok zorlu bölgesindeki maratonları başarıyla tamamlamış olan Rosie, Şili’yi at üstünde geçmek ve küçük bir tekneyle okyanusları aşmak gibi birçok maceraya da atıldı. 2003 yılında, 57 yaşında başlayarak, kanserin erken teşhisine dair farkındalık oluşturmak ve Rusya’da bir yetimhane için bağış toplamak adına “five-year-run-around-the-world” koşusunu gerçekleştirdi.

DÜNYADAKİ EN CESUR KADINLARDAN BİRİ

Dünyadaki en cesur kadınlarından biri olarak tanınan Rosie, dünyanın çevresinde Sibirya kışı, yabani hayvanlar, ıssız bölgeler gibi birçok zorluğu desteksiz bir şekilde tek başına aşarak 32.000 km’yi 5 yılda koşarak kateden tek insan. Uluslararası best-seller olan kitabı “Just a little Run Around the World” ile insan ruhunun sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği dayanıklılığı ve azmi anlatan Rosie, aynı zamanda bir motivasyonel konuşmacı ve hikaye anlatıcısı.