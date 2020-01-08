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Sapanca Gölü’nden su alımı durduruldu

Kocaeli’nde son günlerde etkili olan yağışlar ile birlikte Yuvacık Barajı,  yeterli doluluk oranına ulaştı ve Sapanca Gölü’nden su alımı durduruldu.
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Kocaeli’nin su ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan Yuvacık Barajı, yağışlara bağlı olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en düşük seviyelerine düştü. Bu yıl yağışların yeterli olmaması ve barajda yeterli miktarda su kalmaması üzerine İSU Genel Müdürlüğü, B Planı olarak kullandığı Sapanca Gölü’nden, 9 Kasım 2019 tarihinden itibaren su alımına başlamıştı.

SU ALIMI DURDURULDU

Son günlerde ilimizde de etkili olan yağışlar ile birlikte Yuvacık Baraj gölüne bugün itibariyle 3 milyon 836 bin m3 su girişi sağlandı. Bunun sonucunda Yuvacık Barajı, 20,59 milyon m3 doluluk oranı ile yüzde 40,27 seviyelerine çıktı. Yuvacık Barajı’ndaki su durumundan dolayı, 08 Ocak Çarşamba günü (bugün) itibariyle Sapanca gölünden su alınması da durduruldu. Yağışların ve barajdaki suyun durumuna bağlı olarak Sapanca Gölü’nden ileriki zamanlarda ihtiyaç halinde su alımı yapılabilecektir.

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