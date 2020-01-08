Çayırova Belediyesi 2008 model 7 adet Sodikart marka Go Kart aracının satışını gerçekleştirecek. Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda 20 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalede araçlar satışa çıkarılacak.
Bugün 11:03 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:13 TSİ
Belediye, Go Kart araçları satıyor
Çayırova Belediyesi 7 adet Go Kart aracını ihaleyle satışa çıkaracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz