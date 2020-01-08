Çakar: Yaşananların tek sorumlusu AKP belediyeciliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar bugün ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İlçe Sekreteri Av. Veli Beyaztaş ve ilçe yöneticilere de katılım sağladı.

“RANT KESİLDİĞİ İÇİN TARTIŞMA ÇIKARMIŞTI”

Çakar yaptığı açıklamada, “2014-2019 döneminde mecliste muhalefetteyken almış olduğumuz kararlarda İzmit halkının menfaatlerini öncelik edinip bu şiarla siyaset ürettik. Kavgacı tutumdan yana olmadık, kendi kişisel menfaatlerimizi düşünmedik bu minvalde siyaset yapmadık, tek derdimiz vardı İzmit halkının bize vermiş olduğu muhalefet görevini layıkıyla yerine getirmek. Bizim de bu dönemde mecliste gerginlik yaşadığımız tartıştığımız konular oldu ama o konular birilerinin çıkarı için değildi, İzmit halkının, kentin geleceğini doğrudan etkileyen konulardı. Biz MİA’da tartıştık, biz Ensar Vakfı’na, TÜGVA’ya, TÜRGEV’ ‘e düşük bedellerle belediyenin taşınmazları verilirken tartıştık, Tepeköy de belediye ye ait yurt binasının TÜGVA’ya bedelsiz verildiği zaman tartıştık, pazarcıların hakları ihlal ediliyor diye tartıştık ama AKP Meclis Üyeleri dün yakınlarına sağlanan rant kesildiği için tartışma çıkarmıştı” dedi.

“İZMİT HALKINA SAYGISIZLIKTIR”

“Kavga ve kaos ortamı üzerinden siyaset yapıyorlar” diyen Çakar, “AKP’li Meclis Üyeleri dışarda işçileri savunuyor gibi görünürken mecliste geçen dönem belediye başkanı Sayın Nevzat Doğan’ın, seçime çok az bir süre kala kamu yakınlarına vefa gösterisini savunarak haksız şekilde sözleşmeli memur yapılanları kollamaya çalışıyor. Gider ayak bir çok usulsüz atama gerçekleştirenler halka hesap vermek yerine meclistekaos ve kavga ortamı üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Dün mecliste AKP meclis üyelerinin yaptıkları İzmit halkına, İzmit halkının iradesine saygısızlıktır. Belediye meclisleri halka hizmet götürmek için çalışır, siyasi partilerin kendi rant ve çıkarlarını tartışmak için değil. AKP’li Meclis Üyeleri mecliste kavga çıkararak yandaşlara peşkeş çekilmiş kamu malının açığa çıkmasını, İzmit halkının doğru haber alma hakkını önlemeye çalışmaktadır” ifadelerinde bulundu..

“İNTİKAM DUYGUSUNUN DIŞA YANSIMASIDIR”

AKP’li Meclis Üyesi Vedat Yoldaş’ın söylemini eleştiren Çakar, “Ancak İzmit halkı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Fatma Kaplan Hürriyet’i seçerek AKP zihniyetine en güzel cevabını vermiştir. CHP’li belediyelerin temel prensibi şeffaflıktır biz bu ilkeden asla ödün vermeyeceğiz, biz halkımızı yaptıkları her türlü usulsüzlükten haberdar edeceğiz, insanların iyi niyetlerini sömürüp, akılları ile alay edenlere inat şeffaf çalışacağız. Yine AKP’li Meclis üyeleri partilerinin geçmiş dönemde yaptıkları hataları kabul edip İzmit halkından özür dilemeleri gerekirken, AKP’li Meclis üyesi Vedat Yoldaş, mecliste görüşmeler sırasında müfettiş raporu ile tescillenmiş usulsüzlükleri halka anlatan başta belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm CHP’lileri hedef göstererek “5 yıl sonra belediyeyi alırsak sizin döneminizde alınan işçileri işten çıkaracağız.” diyerek aklınca tehditler savurmuştur. Aslında bu refleks onların bilinç altında yatan intikam duygusunun dışa yansımadır” dedi.

“TEK SORUMLUSU AKP BELEDİYECİLİĞİ”

“İzmit Belediyesi kimseyi işten çıkarmamıştır” diyen Çakar, “ Biz Rövanşist duygularla belediyede hizmet vermeye çalışmıyoruz, bizim dünya görüşümüzde intikam, kin, kendi nefsi için hırs yoktur. AKP Meclis Üyesi Vedat yoldaşın ifadelerinde de anlaşılmaktadır ki AKP zihniyeti bu duygularla belediyeyi yönettiklerini, Allah korusun olurda yine belediyeyi alırlarsa bu mantıkla yöneteceklerini itiraf etmişlerdir. Oysa İzmit Belediyesi kimseyi işten çıkarmamıştır. Haksız ve hukuksuzca sözleşmeli memur yapılan personellerin sözleşmelerini yenilememiştir. Hatta kimsenin mağdur olmaması adına sözleşmesi yenilenmeyen personelleri Belediyemiz iştiraklerinden olan BEKAŞ’a sözleşmeli memur olmadan önceki görevlerine devam etmeleri teklifi yapılmıştır. Buna rağmen yapılan teklifler kabul edilmediği için iş akitleri son bulmuştur. Son zamanlarda kentimizi meşgul eden bu konular hakkında yaşananların tek sorumlusu AKP belediyeciliği ve politikalarıdır. Bizler İzmit’i sosyal ve şeffaf belediyeciliğe tekrar kavuşturduk. Siz kul hakkı yemeye devam ettikçe biz liyakat demeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“GÖZ MÜ YUMSAYDIK?”

Göz mu yumsaydık diyen Çakar, “Bizler eminiz ki AKP’ye oy vermiş her yurttaşımız bu olanları ve usulsüzlükleri üzülerek takip ediyor. Ama kimse umutsuzluğa düşmesin. Kul hakkını yiyenleri İzmit halkı vicdanında yargılayacaktır. Bu ülkede ömrünün baharında gençler iş bulamadıkları için canlarına kıyarken, Memur olabilmek için KPSS ve KPDS sınavlarında dirsek çürütürken, sınava girip atanamayan binlerce genç varken belediyede işe alındıkları birimlerle alakası olmayan insanların maaşının, halkın cebinden yani belediyeden yatırılmış olduğunu insanlardan saklasa mıydık? AKP Milletvekili Emine Zeybek’in gelinini belediyeye aldığınız yetmezmiş gibi ayni işi yaptığı halde işçilerin maaşının 2-3 katı maaş vermenize göz mü yumsaydık? FETÖ’dan yargılanıp dosyası sümenaltı edilen damatlara Belediye Başkan Yardımcısı olarak aylık 10 bin lira maaş vermenize göz mü yumsaydık?” dedi.

“KAYNAKLARIN TALAN EDİLMESİNE ENGEL OLACAĞIZ”

Çakar son olarak, “Tüm akrabalarınızı hatta mevcut AKP Meclis Üyesi katip üyenizin kızını dahi son gün memur yaptığınızı İzmit halkından saklasa mıydık? Şimdi sorarım size ve en önemlisi İzmit halkına; bu millet sizlere kendi yakınlarınızı,akrabalarınızı işe sokasınız üstüne bir de milletin cebinden çıkan vergilerle oluşan kamu mallarını ailelerinize dağıtasınız diye mi oy veriyor? CHP iktidarında sadece İzmit’te değil tüm Türkiye’deki kamu kaynaklarının talan edilmesine engel olacağız. Kimse umutsuzluğa düşmesin dün olduğu gibi bugünde, yarında Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin yanında olacak. Haksızlığa ve hukuksuzluğa geçit vermeyecektir. Bu kentin kaynaklarını bu kentin menfaatleri doğrultusunda kullanılmalı. Yandaşa ve akrabaya talan için kullanılmamalıdır. 9 aydır AKP’li Meclis üyeleri, meclisi ve belediye çalışmalarını sabote ederek projelerin gerçekleşmesini engelleme çabaları beyhude bir çabadır. Meclisten oy çokluğuyla geçirmediğiniz kreş projesi başta olmak üzere, meclis çoğunluğunu kullanarak engellediğiniz daha bir çok projemizi İzmit halkının desteğiyle muhakkak hayata geçireceğiz” ifadelerinde bulundu.

“TELİF İSTEYECEĞİZ”

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün paylaşımı hakkında da konuşan Çakar, “Sibel hanım Fatma Hanım’ın söylemini çalmış, bir telif isteyeceğiz. Yere batsın demiş. Sözleşmesi yenilenmeyen arkadaşlara en büyük kötülüğü onlar yapmış. O dönemde kaybedeceğini anlayıp bizi zor duruma düşürme planı yapmışlar ama İzmit halkı gördü” dedi.