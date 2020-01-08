Kocaeli’nin 2019’da kaçakçılık karnesi

Kocaeli’de kaçakçılık ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında ele geçirilen maddeler ve kaçakçılık kapsamında işlenen suçların istatistiksel bilgileri yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, 2019 yılı içinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalar neticesinde 5’i planlı olmak üzere toplam 112 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlarda 201 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 12’si tutuklanırken 21 kişi adli kontrol cezası aldı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN

KOM Şube Müdürlüğünün operasyon ve uygulamalarında ise 162 bin 305 paket kaçak sigara, 3 milyon 720 bin 140 adet makaron, 279 paket makaron, 8 bin 96 kilo tütün, 2 bin 156 paket tütün, 4 bin 189 paket nargile tütünü,2 bin 247 şişe kaçak alkol, 828 litre kaçak alkol, 285 bin 886 litre kaçak akaryakıt, bin 250 adet kaçak oyuncak, 700 adet sikke/eser, bin 237 adet kaçak ilaç, bin 635 adet elektronik sigara-nargile, 25 bin 951 adet elektronik sigara likiti, 6 bin 900 paket elektronik sigara tütünü, 656 adet puro, 335 bin 545 adet kaçak emtia, 11 bin 774 adet cep telefonu ve 33 paket kaçak çay ele geçirildi.

4 KİŞİ ARANIYOR

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği uygulamalarda ise 75 olayda 212 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli tutuklanırken 11 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı Firari durumundaki 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği 5 şüphelinin ise sınır dışı edildiği öğrenildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda ise 28 bin 519 paket kaçak sigara,2 bin 200 adet makaron, 4 kilo 400 gram tütün, 288 litre kaçak alkol, 4 bin 980 litre kaçak akaryakıt ve madeni yağ, 224 adet sikke/eser, 50 adet sahte para, ve 65 kilo 520 gram sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi.