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Yıldız, o haberleri yalanladı!

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız yerel basında çıkan ‘İyi Parti’de listeler askıya çıkmadı’ haberlerini paylaştığı basın açıklamasıyla yalanladı.
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İYİ Parti İzmit İlçeTeşkilat Başkanı Sinan Yıldız yerel basında çıkan 'İyi Parti’de listeler askıya çıkmadı' haberlerini yalanladı. Yıldız konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece saatlerinde çeşitli yerel basında İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı'nın kongre delege seçimleri için üye listelerini askıya çıkardığını duyurduğu halde asmadığı şeklinde haberler çıkmıştır.

Öncelikle belirtmek isterim ki, İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı'nın böyle yalanlara ve küçük oyunlara ihtiyacı yoktur. Herşey Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda yapılmakta ve tüzüğümüze uygun şekilde yürütülmektedir. İlan edildiği gibi üye listelerimiz 03 Ocak 2020 itibariyle İlçe binamızda asılmış ve listeleri incelemek isteyen herkes çay-kahve eşliğinde incelemektedir. Haberde sevdiğimiz büyüğümüz Sn. Zekai Kahyaoğlu'nun da adı kullanılarak tartışma yaşandığı iddiası da yalandır. Sn. Kahyaoğlu çayını içerek listeleri incelemiş ve büyük bir memnuniyetle teşekkür ederek ayrılmıştır.

Yerel seçimlerden bu yana 9 aydır bir kez bile partimize gelmeyen, partimiz için bu süre boyunca tek bir yararı dokunmamış kimseler kongre seçimleri öncesi ortalığı karıştırmak için yalan paylaşımlarla yine gündem oluşturmaya çalışmaktadırlar. Muhalif olmak fikirle olur, daha iyisini yapmak için çalışmakla olur. Aylardır, her an seçim olacakmış gibi gece gündüz etkinliklere katılan, mahalleleri asla boş bırakmayan, STK'larla sürekli bilgi alışverişinde bulunan ve gündeme dair düşüncelerini hep basına açıklayan İlçe Teşkilatımızı böyle oturduğu yerden yalan paylaşımlarla karalamaya çalışan sanal medya kahramanları aslında kendi kalitelerini ortaya koymaktadırlar.

Kimin ne derdi, sıkıntısı varsa yada listeleri incelemek isteyen herkes İlçe Teşkilatımıza gelerek güler yüzle karşılanıp sorunları ve çözüm önerilerini paylaşabilirler. İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı'nın kapıları herkese aynı şekilde açıktır.

Son söz olarak, bu haberleri yapan yerel basın temsilcilerimizin de sosyal medya paylaşımlarını doğrudan haber yapmak yerine Teşkilatımızdan bilgi alarak yada haberi teyit ederek duyurmaları basın etiği açısından da önemlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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