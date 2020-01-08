Ekipler karla mücadele ediyor

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde ara ara etkisini gösteren kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri karla mücadele ediyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan ekipler, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutuyor. Büyükşehir ekipleri, Kartepe Otel Yolu, Gölcük Erikli Tepe Tabiat Parkı Yolu, Başiskele Aytepe, gibi şehrin birçok noktasında 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışına göre ekipler aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ülkemizde etkisini hissettiren kar yağışı, Kocaeli’de özellikle şehrin yüksek yerlerinde ve köylerde ara ara etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri de yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tuz depolama şantiyelerinde tuz, kullanıma hazır olarak bulunduruluyor.

KOCAELİ’DE TÜM YOLLAR AÇIK

Kocaeli’nde yüksek kesimlere yağan kar yağışıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, Kartepe Otel Yolu, Derince İshakçılar, Dilovası Çerkeşli ve Gebze Pelitli gibi tuz depolama şantiyelerinde ekipler hazır bulunuyor. Ekipler özellikle yoğun kar yağışının yaşandığı Yuvacık Diriliş Kamp Yolu, Umuttepe Kampüsü, Kartepe Otel Yolu, Gebze Pelitli ve şehrin yüksek kesimlerindeki mevkilerde karla mücadele ediyor. Bugün itibari ile kar yağışı nedeniyle Kocaeli genelinde, kapalı merkezi ve köy yolu bulunmuyor.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

İlçelerde bulunan yüksek ana ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipler de, yolların kısa sürede açılması için 550 personel ile görev yapıyor. 225 adet araç (3 adet kar rotatifi, 31 adet kar küreme kamyonu, 6 adet kar küreme kamyonet, 23 adet grayder, 22 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 11 adet Loder, 15 adet ekskavatör, 6 adet kar robotu, 3 adet TIR, 3 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 1 adet dozer, 2 adet paletli yükleyici, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 13 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 34 adet kar bıçaklı traktör ve diğer araçlar) karla mücadelede kullanılıyor. Karla mücadeleye ihtiyaç halinde diğer Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan araçlar da katılarak destek veriliyor.