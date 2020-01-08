Tıbbi Malzemeler Ürün Takip Sistemi’nin tüm detayları KOTO’da ele alındı

Kocaeli Ticaret Odası, Sağlık Grubu’nun yer aldığı 11. Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla, ‘Tıbbi Malzemeler Ürün Takip Sistemi ve Elektronik Arşivleme’ konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Sektör adına önemli uygulamaların hayata geçirildiği ve KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere ilgi yoğun oldu. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in 11. Meslek Komitesi ile birlikte ev sahipliği yaptığı programda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Aydın Kaplan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Yazılımları Daire Başkanlığı Medula Optik Uygulamaları Koordinatörü Hakan Horhor, Sosyal Güvenlik Kurumu Satış Merkezleri Programcısı Şule Ayan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Biomedikal Mühendisi Pınar Kubaşık, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Uzmanı Merve Ayık ve Kayıt Kontrol Birimi’nden Eczacı Banu Aras katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

GEZER: ÜRÜNÜ SON KULLANICIYA KADAR TAKİP EDEBİLİYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, “Her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de teknolojik altyapının etkin şekilde kullanımı ile birlikte değişimler kaçınılmaz hale geldi. Türkiye’de İlaç Takip Sistemi (İTS) ile başlayan süreç Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile devam etmektedir. Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yerlere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek ve son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek amacı taşıyan Ürün Takip Sistemi detaylarını öğreneceğiz. Sağlık alanında gerçekleştirilmiş en büyük projelerden olan Ürün Takip Sistemi ile güvenli ürünlere erişimi sağlamak kolaylaşacak ve firmalar kendi kayıtlarını yapabilecektir.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN İYİ ANLAŞILMASI ÖNEMLİ

4 milyon kayıtlı ürün çeşidinin yer aldığı ürün takip sistemi ile; Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına alınması, bu ürünleri izlemek için alta yapı oluşturulması, hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunulması, denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlanması, ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlanması, güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlanması amaçlanmaktadır Ürün takip sistemi; Güvenli ürüne erişim, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, sağlık Politikası üretme, sağlıklı veriye dayalı denetim, kaynakların israfının önlenmesi, ürünlerle ilgili kurumlararası koordinasyon ve veri paylaşımı, hangi ürün, nerede, ne zaman, ne için, kimde kullanıldı bilgisi ile hızlı hareket kabiliyeti, etkin denetim avantajlarını sağlayacaktır. Özellikle mobil uygulama sayesinde ürünlerin detaylı bilgilerini ulaşılabilmekte ve karşılaştırma kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu nedenle sektör temsilcileri tarafından iyi anlaşılması ve benimsenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

KAPLAN: ÜTS ÖNEMLİ BİR VERİ SAĞLAYACAK

Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanı Aydın Kaplan, Ürün Takip Sistemi’nin 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle tüm ürün grupları için hayata geçirildiğini ifade ederek, “Ürün Takip Sistemi’nin projesi 2014 yılında başladı. 2020 yılının başı itibari ile tüm ürün gruplarında tekil takibi yapabilir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Daha önce kurumumuzun birkaç sitemi vardı. Ama dünyada izlenebilirlik kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu sebeple böyle bir proje geliştirdik. İzlenebilirlik, güvenli ürüne erişme noktasında büyük bir kaynak, piyasada sektörünüzde olumsuz etkiye neden olan kayıt dışı ekonomiyle mücadele noktasında bize önemli bir veri sağlayacak.

TÜM ÜRÜN GRUPLARINDA 1 OCAK’TA HAYATA GEÇİRİLDİ

Bu bir süreç; 2016 yılının Haziran ayında sistemi kapattık ve kozmetik ürünler kaydıyla ilk açılışı gerçekleştirdik. 1 yıl sonra tıbbi cihazları kayıt etmeye başladık. Hemen akabinde 2018 yılında en yüksek risk grubuna sahip olan kalp pili, beyin pili gibi ürünlerin tekil takibine başladık. Şu anda hangi hastada hangi seri numaralı kap, beyin pili var bunu biliyoruz. 2019 yılı ocak ayı itibariyle de sınıf 3 ürün grupların izlenimine başladık. Çok majör bir hayatla karşılaşmadık. Tüm ürün gruplarında başlatma kararını da 1 Ocak’ta hayata geçirdik. Buna ilişkin bir duyurumuz var. Tam bir erteleme olmamakla beraber, belli ürünlerde erteleme söz konusu. Ürün Takip Sistemi’nin mobil uygulamasını da hayata geçirdik. Vatandaş için de yapılmış bir uygulama. Bu uygulama kullanıcılar için çok büyük kolaylık sağlıyor. Uygulama üzerindeki kamera ile barkodu okutarak ürünü eşleştirebiliyorsunuz. Bununla beraber şikayet bildir butonu var. Bu kısım da kullanıcılar için çok önemli olan bir husus. Herhangi bir uygunsuzluk tespit etmiş iseniz buraya yazabilirsiniz. UTS mobil bizim için çok önemli. ÜTS, Medula ile de entegre olmuş bir sistem” ifadelerine yer verdi.

OPTİKTE 2022’DE ZORUNLU

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Yazılımları Daire Başkanlığı Medula Optik Uygulamaları Koordinatörü Hakan Horhor, optik sektörü için fatura eki ve reçete eki belgeleri uygulamasını detaylarıyla ele alarak, “Fatura ve reçete eki belgeler uygulamamız 1 Ocak 2020 itibariyle tüm Türkiye’de uygulamaya açıldı. 1 Mart 2022’de de tüm Türkiye’de zorunlu hale gelecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Buna neden ihtiyaç duyuldu; Medula Optik olarak 2015 yılında elektronik reçete üretimine geçmiştik. Bugün geldiğimiz noktada toplam girilen reçetelerin içinde e-reçete yüzde 75’lik bir miktara ulaştı. Yüzde 25’i ise manuel girilen evraklar. Bunlar her ayın sonunda optik firmalarının dönem sonu işlemlerinden sonra kuruma posta olarak gönderiliyordu. Ancak kağıtların postada olan aksama ve kaybolmaları nedeniyle firmaları sıkıntıya sokuyordu. Bu projenin ana baskı nedeni buydu. Bunun giderilmesi adına başkanlığımızca bu uygulama hayata geçirildi. Tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ BİLGİLER

Akabinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Satış Merkezleri Programcısı Şule Ayan; Medikaller ve işitme merkezileri için fatura eki belgeler ekranları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Biomedikal Mühendisi Pınar Kubaşık; ürün takip sistemiyle ilgili bilinmesi gerekenler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Uzmanı Merve Ayık, ÜTS Tekil Takip süreçleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kayıt Kontrol Birimi’nden Eczacı Banu Aras; mevzuat, yönetmelikler, kılavuız, duyurular, firma kayıt işlemleri, belge kayıt, tıbbi cihaz kayıt işlemleri, serbest satış işlemleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Seminer, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.