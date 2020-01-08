İkiz kardeşlerin iki yıl arayla gelen ölümü herkesi üzdü

Alınan bilgiye göre Başiskele Serdar Mahallesi Meriç Sokak adresinde ikamet eden İzmit’te bir fabrikada çalışan Ercan Köse ile Şenay Köse çiftinin ikiz çocuklarından 3 yaşındaki Caner Köse, 2 yıl önce yakalandığı beyaz cevher rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Kardeşi Taner Köse (5) ise rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde beyaz cevher tanısı konulan Taner Köse o günden bu yana tedavi görüyordu. Hastalığı ilerleyen Taner Köse, son olarak tedavi gördüğü Gebze’deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İki yıl arayla ikiz çocuklarını kaybeden Köse ailesi ve yakınları ise üzüntüye boğuldu. Doğuştan engelli olan Taner Köse’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Zonguldak Çağlı Köyü Çayacık Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.