Alınan bilgiye göre Başiskele Serdar Mahallesi Meriç Sokak adresinde ikamet eden İzmit’te bir fabrikada çalışan Ercan Köse ile Şenay Köse çiftinin ikiz çocuklarından 3 yaşındaki Caner Köse, 2 yıl önce yakalandığı beyaz cevher rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Kardeşi Taner Köse (5) ise rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde beyaz cevher tanısı konulan Taner Köse o günden bu yana tedavi görüyordu. Hastalığı ilerleyen Taner Köse, son olarak tedavi gördüğü Gebze’deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İki yıl arayla ikiz çocuklarını kaybeden Köse ailesi ve yakınları ise üzüntüye boğuldu. Doğuştan engelli olan Taner Köse’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Zonguldak Çağlı Köyü Çayacık Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.
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İkiz kardeşlerin iki yıl arayla gelen ölümü herkesi üzdü
Başiskele Serdar Mahallesi'nde ikamet eden Köse ailesinin ikiz çocuklarından biri 2 yıl önce, diğer kardeşi ise önceki gün beyaz cevher hastalığı nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz