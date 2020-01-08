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17 dernek tek bir çatı altında toplandı

17 derneği birleştirerek oluşturulan Kocaeli Dernekler Platformu basın toplantısıyla amaçlarından bahsetti. Platform Koordinatörü Sencan Tamer; “İlimizdeki yöneticilerle halk arasında, tarafsız ve sağlam bir köprü oluşturarak toplumu kucaklamak için amaçlarımızı bir çatı altında birleştirdik” dedi.

Yasemin Kaya
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23 Aralık 2019 tarihinde il ve ilçelerden toplam 17 derneğin birlikteliği ve desteğiyle kurulan Kocaeli Dernekler Platformu, bünyesine katılan derneklerle İzmit Yelken Kulübü kafede tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kocaeli Dernekler Platformu Koordinatörü Sencan Tamer; “Amacımız bir araya gelerek, birbirimizi destekleyerek, bazı güncel olaylara ve önemli konulara birlikte ses çıkarmak, tek ses yürek olabilmektir. Biz bu birlikteliğin Kocaeli’de ses getireceğine inanıyoruz.” dedi.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Dernekler Platformu Koordinatörü Sencan Tamer’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya;  Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, Gençlik ve Proje Derneği Başkanı Kübra Akyıldız, Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan, Otistik Çocuklar Derneği Başkanı İlkin Kılıçarslan, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenal, Darıca Yaşlılarla Dayanışma Derneği Başkanı Kudret Sekman, Kocaeli Tema Vakfı Başkanı Nermin Toy, İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan ve diğer dernek üyeleri katıldı.

“ÜYE OLMAK İSTEYENLERİ BEKLİYORUZ”

Programda platformun kuruluş amaçlarını özetleyerek; “Üye olmak isteyen derneklerimize kapımız açıktır” diyen Kocaeli Dernekler Platformu Koordinatörü Sencan Tamer; “Biz bu platformu amaçlarımızı bir çatı altında toplayarak, tek ses tek yürek olmak için kurduk. Hedefimiz halkımızla ilimizin yöneticileri arasında tarafsız ve sağlam bir köprü kurmaktır. Altını çizerek söylüyorum bu platformda kesinlikle siyasi amaç yoktur. Tek amacımız sorunlara hep birlikte destek olabilmektir. Biz 23 Aralık 2019’da resmen kurulduk, platformumuz ilimize hayırlı uğurlu olsun.Ayrıca üye olmak isteyen derneklere de kapımız her zaman açıktır. Birlik ve beraberliği seven, ilke edinen bir platformuz. Her zaman dayanışmak ve amaçlarımız beraber hareket ettirmek. İlimizdeki yöneticilerle halk arasında, tarafsız ve sağlam bir köprü oluşturmak ve tarafsız bir gözle toplumu kucaklamak istiyoruz” dedi.

“TEK SES TEK YÜREK OLACAĞIZ”

Platform olarak ilkelerinin birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Koordinatör Sencan Tamer; “Kocaeli Dernekler Platformu olarak hizmete hazırız. Biz bunca dernekle tek ses tek yürek olacağız. Bizler bütünlükten, birliktelikten, derdimizi desevincimizi de paylaşmaktan yanayız. Bu ilde etkili bir platform olarak pek çok konuda hem toplumun hem de tarafsızca yetkililerimizin yanında olacağız.Amacımız sevgiyi, kardeşliği, yardımı,  doğruyu, güveni aşılamak ve  sosyal hayatı  bu duygularla taçlandırmaktır. Hizmet aşkını yüreğinde taşıyan sivil toplum örgütlerini de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. “ diyerek sözlerini tamamladı.

Bugün 12:30 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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