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Yüzmede de şampiyon: BİLNET

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Okul Sporları Yıldızlar Yüzme İl Birinciliğinde 19’u altın, 46 madalya kazandı; erkeklerde şampiyonluk kupası, kızlarda 2.lik kupası alarak Türkiye Yarı finallerine adını yazdırdı.
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İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi akademik başarıların yanı sıra spor ve sanatta elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor. İlk yılında YKS’de Kocaeli, LGS’de Türkiye derecesi elde eden BİLNET, Gebze’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği Yarışı’nda adeta madalyaya doymadı. Erkeklerde Kocaeli Şampiyonu, kızlarda Kocaeli 2.si olan BİLNET 19’u altın toplam 46 madalya kazandı.

KORMAZ KUTLADI

Türkiye Yarıfinallerinde ilimizi temsil etmeye hak kazanan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi, geçen yıl eğitim-öğretim hayatına başlarken, farklı ölçülerde 5 ayrı salonu ve yüzme havuzuyla spora verdiği önemi göstermişti. Elde ettikleri başarılardan dolayı yüzme takımını kutlayan ve bu başarıda emeği bulunan öğretmenleri tebrik eden BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz şunları söyledi:

“BİZİM İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI”

“Yüzme takımımız 46 madalya ve iki kupa ile Türkiye Yarıfinallerine katılmaya hak kazanarak bizlere büyük bir onur yaşattı. İlk günden itibaren belirttiğimiz bir konu var. Bizler yalnızca akademik değil, spor ve sanatta da kendini geleceğe en iyi şekilde hazırlayan nesiller yetiştirmek için yola çıktık. Daha başlangıçta bu gayretlerimizin karşılığını alıyor olmak bizleri çok mutlu etmekle birlikte daha iyilerini yapmak için motive ediyor. Gençlerimizi ve bu başarıda emeği geçenleri tek tek kutluyorum.”

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