19 yaşındaki Merve yaşamını yitirdi

Başiskele Serdar Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi adresinde ikamet eden ve bir fabrikada Ar-Ge Uzman olarak çalışan Turgut Taş ile Elif Taş’ın 4 çocuğundan biri olan 19 yaşındaki Merve Taş, yaklaşık 6 yaşından bu yana böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Hastalığı nedeniyle liseyi açık öğretimden okuyan son sınıf öğrencisi Merve Taş, son olarak tedavi gördüğü İstanbul Kartal Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Merve Taş’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Merve Taş’ın cenazesi memleketi olan Kırıkkale’de toprağa verildi.