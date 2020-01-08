Başiskele Serdar Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi adresinde ikamet eden ve bir fabrikada Ar-Ge Uzman olarak çalışan Turgut Taş ile Elif Taş’ın 4 çocuğundan biri olan 19 yaşındaki Merve Taş, yaklaşık 6 yaşından bu yana böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Hastalığı nedeniyle liseyi açık öğretimden okuyan son sınıf öğrencisi Merve Taş, son olarak tedavi gördüğü İstanbul Kartal Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Merve Taş’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Merve Taş’ın cenazesi memleketi olan Kırıkkale’de toprağa verildi.
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19 yaşındaki Merve yaşamını yitirdi
Başiskele Serdar Mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki Merve Taş, 6 yaşından bu yana mücadele ettiği böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz