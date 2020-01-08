2012 yılında Büyükşehir Belediyesi’nde işe giren ve 4 yıl boyunca çalışan 62 yaşındaki Erdal Can, talihsiz bir olay sonucu cezaevine girdi. Tahliye olduktan sonra işine geri dönmek isteyen ve Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran Can’a yetkililerden olumsuz yanıt geldi. Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Büyükakın’a kadar çıktığını ve işe alınmayacağını öğrendiğini ifade eden Can, cezaevinde olan çocuklarının ailelerinin de sorumluluğunun kendisinde olduğunu, emekliliğine de 10 ay kaldığı için işini geri istediğini ifade etti.

“BÜYÜKAKIN’IN VİCDANINA SESLENİYORUM”

Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı Erdal Can, “Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 4 yıl boyunca çalıştım. 2018’de cezaevine girdim. 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldum. Büyükşehir Belediyesi’ndeki işime tekrar dönmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile de görüştüm. İşime dönmek istediğimi belirttim ancak işime tekrar dönemeyeceğimi söylediler. Benim 2 çocuğum var şuan cezaevindeler. Onların da eşleri ve çocukları var. Şuan başlarında kimse yok. Kendi ailemle birlikte onlara da bakıyorum. Bütün sorumlulukları benim üzerimde. Emekli olmama da 10 ay kalmıştı. Zaten 62 yaşındayım en fazla 3 yıl daha çalışabilirim” ifadelerini kullandı.

“HAKKIM OLAN İŞİMİ İSTİYORUM”

Çocuklarının ailelerine de bakmanın zorluğunu da çektiğini ifade eden Erdal Can, “Benim şuan ekonomik durumum çok kötü. Belediyemizden hakkım olan işimi geri istiyorum. Lütfen bu çağrıma sessiz kalmayın. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın vicdanına sesleniyorum. Lütfen bana işimi geri verin. Belediyede çalıştığım süre boyunca hiçbir kavgaya karışmadım. İş yerimle alakalı bir sorunum yoktu. Şefim ve müdürüm de benden memnundu. Ben sadece işime geri dönmek istiyorum. Biz de bu devletin, milletin evlatlarıyız. Devletimden sadece iş istiyorum. 62 yaşında bile çalışmak istiyorum. Çünkü bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Ben garibanım. Şuan başka yapacak bir işim yok” dedi.