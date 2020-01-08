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Kandıra'da aşırı yağıştan dolayı yol çöktü!

Kandıra Kaymazerikli- Ocaklı yolunda aşırı yağış nedeniyle yol yarıldı.
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Türkiye genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle birçok olumsuz olay meydana geldi. Kocaeli’de de etkili olan yağışlar nedeniyle Kandıra Kaymazerikli - Ocaklı yolunda yol çöktü ve yol ortadan ikiye yarıldı. Yolun ortasında meydana gelen çökme nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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