Türkiye genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle birçok olumsuz olay meydana geldi. Kocaeli’de de etkili olan yağışlar nedeniyle Kandıra Kaymazerikli - Ocaklı yolunda yol çöktü ve yol ortadan ikiye yarıldı. Yolun ortasında meydana gelen çökme nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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Kandıra'da aşırı yağıştan dolayı yol çöktü!
Kandıra Kaymazerikli- Ocaklı yolunda aşırı yağış nedeniyle yol yarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz