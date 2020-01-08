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Kocaeli’de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle üzerinden araç geçtiği sırada bir yol çöktü. Çökme sonrası yol trafiğe kapatıldı.
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Olay, Kandıra Kocakaymaz-Ocaklar Mahallesi ile Kaymaz-Araman Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolda çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler ve çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

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Yorumlar

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Yaktug - yol ..yapıyo Ya bir daha yaparız yeter ki dost akraba müteahh İT lerimiz zengin olsun çökermiş sorun mu bu işin fıtratında var derler şimdi de utanmadan..sonra ver mehteri yap rabia ..pardon ONE MİNUTE

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 14:58

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