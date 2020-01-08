Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:23 TSİ- Gündem G: Bugün 14:30 TSİ

Derince Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Derince Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Ekipleri kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması amacıyla ilçenin farklı noktalarına mama bıraktı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su bırakarak zor şartlar altında kalan hayvanlara destek oldu. Veteriner Hekim Deniz Yayla, Sefa Uysan ve Özgür Eryıldırım, sokakta yaşayan ve ormana bırakılan sokak hayvanlarına ilgisiz kalmadı. Belediye ekipleri zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla Kadırga alanı, Mersicik Mesire Alanı, Yenikent Mesire Alanı ve ormanlık bölgeler başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına yaklaşık 150 kilogram kuru mama bıraktı. Sokak hayvanları verilen mamalarla beslenme ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Ekipler sokakta yaşayan hayvanların veterinerlik hizmetlerini de sağladıklarını belirterek vatandaşlara bölgelerinde gördükleri hasta ve yaralı sokak hayvanları için Derince Belediyesi üzerinden irtibata geçmeleri konusunda duyarlı vatandaşlara uyarıda bulundu. Sokak hayvanlarına karşı insanların özellikle kış aylarında daha duyarlı yaklaşmaları gerektiklerini belirten ekipler sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecekleri belirtti.

Bugün 14:23 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket! mask
İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket!
Hürriyet: Güray Oruç’un memuriyetini alıyorum mask
Hürriyet: Güray Oruç’un memuriyetini alıyorum
İzmit Belediyesi’nde kavga meclisi boşalttırdı mask
İzmit Belediyesi’nde kavga meclisi boşalttırdı
Evde çıkan yangında ailesini son anda kurtardı dumandan zehirlendi mask
Evde çıkan yangında ailesini son anda kurtardı dumandan zehirlendi
Erdoğan'dan AKP'li isimlere sert uyarı! mask
Erdoğan'dan AKP'li isimlere sert uyarı!
İzmit Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı mask
İzmit Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
İzmit’te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme mask
İzmit’te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme
İtiraf ettikleri cinayetten serbest kaldılar mask
İtiraf ettikleri cinayetten serbest kaldılar

GALERİ

El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL