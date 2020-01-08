Derince Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Derince Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su bırakarak zor şartlar altında kalan hayvanlara destek oldu. Veteriner Hekim Deniz Yayla, Sefa Uysan ve Özgür Eryıldırım, sokakta yaşayan ve ormana bırakılan sokak hayvanlarına ilgisiz kalmadı. Belediye ekipleri zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla Kadırga alanı, Mersicik Mesire Alanı, Yenikent Mesire Alanı ve ormanlık bölgeler başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına yaklaşık 150 kilogram kuru mama bıraktı. Sokak hayvanları verilen mamalarla beslenme ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Ekipler sokakta yaşayan hayvanların veterinerlik hizmetlerini de sağladıklarını belirterek vatandaşlara bölgelerinde gördükleri hasta ve yaralı sokak hayvanları için Derince Belediyesi üzerinden irtibata geçmeleri konusunda duyarlı vatandaşlara uyarıda bulundu. Sokak hayvanlarına karşı insanların özellikle kış aylarında daha duyarlı yaklaşmaları gerektiklerini belirten ekipler sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecekleri belirtti.