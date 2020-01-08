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1937 Seka’da yeni yıldızlar yetişiyor

İlimizin köklü kulüplerinden, gerek vizyon gerekse de yetiştiricilik açısından şehrin marka kulübü Kocaeli 1937 Sekaspor’da, yeni yıldız adayları yetiştirilmeye devam ediliyor

Erdem ÖVÜÇ
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Başkanlığını Op. Dr. Adem Demir’in yaptığı takımda kurucu, yetenek avcısı Nejat Ferhatoğlu ve ekibi, İzmit’in evlatlarını en iyi şekilde yetiştiriyor. Geride bıraktığımız sezon A takım şubesini kapatan ancak tüm alt yaş gruplarında mücadele eden 1937 Seka’da, antrenmanlar İzmit Atatürk Spor Salonu arkasında yer alan Seka Çim Halı Tesisleri’nde yapılıyor.

HAFTA SONU FUTBOL OKULU

Futbol okulundaki sporcular cumartesi ve pazar günleri 12.00-15.00 saatleri arasında futbolun temel tekniklerini öğreniyor. Alt Yapı Sorumlusu Hakan Tan ile antrenörler Fatih Çiyan ve Süleyman Eker gibi başarılı teknik adamların ellerinde harmanlanan minik futbolcular, geleceğe umutlu bakıyor. Sporcu velileri de kulüpten ve çalışmalardan hayli memnun olduklarını ifade ederken, gözlerinin arkada kalmadığını belirtiyor.

SEKA’DA ANTRENÖR DE YETİŞİYOR

Öte yandan kulüpte kaliteli antrenörler de yetişiyor. Nejat Ferhatoğlu’nun futbolcularından Hakan Tan, Fatih Çiyan, Süleyman Eker ve Bedirhan Altınkaya, teknik anlamda da her geçen gün kendilerini geliştiriyor. Futbol fabrikası gibi çalışan, normal yaş gruplarından küçük yaştaki futbolcularla liglerde yer alan ve kendilerinden büyük rakipleriyle başa baş mücadele eden 1937 Seka alt yapısında yetişen futbolcular Kocaeli’nin ve ülkenin birçok elit takımına gönderiliyor.

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Bugün 14:47 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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