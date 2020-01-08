Dilovası Polisan’da Uzakdoğu rüzgârı esti

Dilovası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu'nun, maçın başından sonuna kadar sporcu, hakem ve antrenörlere gösterdiği mükemmel ev sahipliği ve mükemmel organizasyon, tüm katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Müsabaka bitiminde dereceye giren sporcuların madalyaları Polisan Holding Genel Koordinatörü Selçuk Denizhan, Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Nüfus Müdürü Hasan İstif, Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan Yıldız, Dilovası İSU Müdürü İsmet Bey ve Polisan Ortaokulu Müdürü Engin Hızlı tarafından takdim edilirken, maç sonunda ilimizi gruplarda temsil edecek sporcular seçilmiş oldu. Kocaeli Karate İl Temsilcisi Eyüp Kararaslan Dilovası Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Murat Babaoğlu'na verdiği destek ve gösterdiği sıcak ilgi için tüm Kocaeli Karate Camiası adına teşekkür ederken, Dilovası ilçesinin daha büyük organizasyonları hak ettiğini belirtti.