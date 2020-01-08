Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:50 TSİ- Spor G: Bugün 14:51 TSİ

Dilovası Polisan’da Uzakdoğu rüzgârı esti

Dilovası Polisan Spor Salonu’nda düzenlenen Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Gençler A ve B Grupları Bay-Bayan Karate müsabakaları, yoğun bir katılım ve İlçe protokolünün yoğun ilgisiyle düzenlendi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dilovası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu'nun, maçın başından sonuna kadar sporcu, hakem ve antrenörlere gösterdiği mükemmel ev sahipliği ve mükemmel organizasyon, tüm katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Müsabaka bitiminde dereceye giren sporcuların madalyaları Polisan Holding Genel Koordinatörü Selçuk Denizhan, Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Nüfus Müdürü Hasan İstif, Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan Yıldız, Dilovası İSU Müdürü İsmet Bey ve Polisan Ortaokulu Müdürü Engin Hızlı tarafından takdim edilirken, maç sonunda ilimizi gruplarda temsil edecek sporcular seçilmiş oldu. Kocaeli Karate İl Temsilcisi Eyüp Kararaslan Dilovası Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Murat Babaoğlu'na verdiği destek ve gösterdiği sıcak ilgi için tüm Kocaeli Karate Camiası adına teşekkür ederken, Dilovası ilçesinin daha büyük organizasyonları hak ettiğini belirtti.

 

Bugün 14:50 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor camiası hastaneye akın etti mask
Spor camiası hastaneye akın etti
Sürgün korkusu! mask
Sürgün korkusu!
Bu maç 49.dakikadan sonra oynanacak !.. mask
Bu maç 49.dakikadan sonra oynanacak !..
Şehit Hakan'ın takımı Yavuzspor'un en mutlu gecesi mask
Şehit Hakan'ın takımı Yavuzspor'un en mutlu gecesi
Muhammet Özkal: Mutlu ve gururluyum mask
Muhammet Özkal: Mutlu ve gururluyum
Tolga: Başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz! mask
Tolga: Başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
İzmit’te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme mask
İzmit’te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme

GALERİ

El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL