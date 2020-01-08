SENEM’in önlenemez ‘YÜKSEL’işi !..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Okullar Arası Karate Şampiyonası’na katılan AKV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Senem Yüksel, + 68 kilo kategorisinde ikinci olmayı başardı. AKV’nin öğrencileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılında farklı alanlarda başarılar elde etmeye devam ediyor. Senem Yüksel bu başarıları daha önceden tatmış bir isim. Bu şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki Yüksel, daha önce de Sakarya il birinciliğini kazanmış bir sporcuydu. Yüksel bundan sonraki hedefinin 2020 Haziran ayında gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası’nda başarılı bir sonuç elde etmek olduğunu dile getirdi.