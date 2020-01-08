Kimi üzüldü, kimi sevindi

İzmit Lisesi ve Namık Kemal oynadıkları üçüncü maçları da galip bitirdiler. Karamürsel ekibi ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan çıkan takım oldu. Karamürsel ve Gebze grubundan 4 takım daha eleme grubuna dahil olacak ve rakiplerini yenen bir sonraki tura ismini yazdıracak. Günün ilk maçı İzmit Lisesi ile Şehit Özcan Kan AL arasında oynandı. İzmit Lisesi rakibini 28-22 yendi. Günün ikinci maçında Karamürsel Anadolu Lisesi, Tevfik Seno Arda Lisesi’ni 58-45 yendi. Günün son maçında ise güçlü kadrosu ile adeta şov yapan Namık Kemal Anadolu Lisesi, İzmit Atılım Lisesi’ni 62-39 yendi.

ELEME MAÇLARI BUGÜN ATATÜRK’TE BAŞLIYOR

Bugün yine İzmit Atatürk Spor Salonu’nda buluşacak 8 takım, eleme maçlarını oynayacak. Rakiplerini yenen takımlar, çeyrek finale kalacak. Merkez İzmit’ten 3 takım, Gebze İlçesinden 4 takım ve Karamürsel’den 1 takım eleme maçlarında boy gösterecek. Eleme maçlarına, okul öğrenci taraftarlarının da ilgi göstermesi bekleniyor.

ŞEHİT ÖZCANKAN AL: 22-İZMİT LİSESİ: 28

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Adem Akay ***, Baha Erkan Tabak ***

ŞEHİT ÖZCAN KAN AL: Ceren *** (10), Duru *** (7), Yaren ** (4), Efsa ** (1), İslanur **, Derin **, Beyza **, Azra **, Ümmü Gülsüm **, Nisa **, Esra **

İZMİT LİSESİ: Nazlı *** (10), Eslem *** (8), Miray ** (4), Sonay ** (2), Zühal ** (2), Rüya ** (2), Şevval **, Ebrar **, Sema Kılıç **, Ayşe **, Yaren **, Melike **

1.PERİYOD: 5-10, 2.PERİYOD: 12-16, 3.PERİYOD: 15-18, MAÇ SONUCU: 22-28

TEVFİK SENO ARDA AL: 45-KARAMÜRSEL AL: 58

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Beyza Nur Altun ***, Adem Akay ***

TEVFİK SENO ARDA AL: Melis **** (19), Ayşe *** (12), Irmak *** (6), Ayşenur *** (5), Didem ** (3), Sena **, Pelinsu **, Merve **, Yağmur **, Özge **, Yaren **

KARAMÜRSEL AL: Sena **** (23), Bahar *** (15), Kübra *** (9), Meltem *** (9), Ceren ** (2), Sare **, Nisa **

1.PERİYOD: 13-12, 2.PERİYOD: 23-22, 3.PERİYOD: 30-36, MAÇ SONUCU: 45-58

NAMIK KEMAL AL: 62-İZMİT ATILIM AL: 39

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Beyza Nur Altun ***, Özgün Ay ***

NAMIK KEMAL AL: Esma **** (20), Gamze **** (17), Dilara Filiz *** (13), Zeynep ** (4), Ecem Nur ** (2), Hazal ** (2), Sude ** (2), Edanur ** (2),Kader **, İlayda Terzi **

İZMİT ATILIM AL: Melisa **** (18), Zeynep *** (14), Aslı ** (4), Nehir ** (2), Zeynep ** (1), Meryem **, Esila **, Ecren **, Ayşegül **, Sudenaz **, Meryem **

1.PERİYOD: 25-6, 2.PERİYOD: 41-20, 3.PERİYOD: 54-26, MAÇ SONUCU: 62-39