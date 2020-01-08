Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:30 TSİ- Spor G: Bugün 14:55 TSİ

Sedat Topçu demek BAŞARI DEMEK!

İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Sedat Topçu, Kartepe ekibi ile sezon sonunda şampiyonluk hedefliyor. Kartepe ilçesindeki takımların yer aldığı grupta iddialı bir takım kuran Acısu’da hedef şampiyonluk.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Sedat Topçu, Kartepe ekibi ile sezon sonunda şampiyonluk hedefliyor. Kartepe ilçesindeki takımların yer aldığı grupta iddialı bir takım kuran Acısu’da hedef şampiyonluk.

GÜÇLÜ BİR KADRO KURDULAR

Antrenmanları Acısu Stadı’nda yapan Kartepe ekibi İyi gidiyor Uzuntarla’dan kaleci Metin Şener ve kanat oyuncusu Akın Kalender, Suadiye’den10 numara pozisyonda oynayan Halil Ünlübaş, Derbent’ten orta saha oyuncusu Ruhi Yiğit ve takımdan Kartepe Belediyespor’dan kanat oyuncusu Emir gibi isimler önümüzdeki sezon Acısu için terk dökecek.

A TAKIM DÜŞÜNMÜYORDUM

Takımın başarılı antrenörü Sedat Topçu çalışmaların iyi gittiğini belirtti ve şu düşüncelere yer verdi: Gerçekçi olayım, yapılan yanlışlar nedeni ile A takım seviyesinde takım çalıştırmayı düşünmüyordum.Öncüspor futbol okulunda antrenörlük yapıyorum. Ancak önceden Necmettin, İdris ve Ramazan başkanlarımaverilmiş bir sözüm vardı.

TATLI BİR REKABET OLACAK

Acısuspor’da şampiyonluk hedefliyoruz. Çalışma ortamı, yönetimimizin ilgisi çok iyi. Grubumuzda Kartepe takımları ile bulunuyoruz. Bizim için de tatlı bir rekabet olacak. Transferlerimiz devam ediyor. Derbent ve Kartepe Belediyespor’dan futbolcular alıyoruz. İki takım da işlerini son maça bıraktı ve ne yazık ki birisi küme düşecek. İlginçtir ki 2 hafta sonra birlikte forma giyecekler. Hepimiz için iyi bir sezon olur inşallah.

Bugün 15:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor camiası hastaneye akın etti mask
Spor camiası hastaneye akın etti
Sürgün korkusu! mask
Sürgün korkusu!
Bu maç 49.dakikadan sonra oynanacak !.. mask
Bu maç 49.dakikadan sonra oynanacak !..
Şehit Hakan'ın takımı Yavuzspor'un en mutlu gecesi mask
Şehit Hakan'ın takımı Yavuzspor'un en mutlu gecesi
Muhammet Özkal: Mutlu ve gururluyum mask
Muhammet Özkal: Mutlu ve gururluyum
Tolga: Başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz! mask
Tolga: Başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket! mask
İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket!

GALERİ

El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL