Sedat Topçu demek BAŞARI DEMEK!

İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Sedat Topçu, Kartepe ekibi ile sezon sonunda şampiyonluk hedefliyor. Kartepe ilçesindeki takımların yer aldığı grupta iddialı bir takım kuran Acısu’da hedef şampiyonluk.

GÜÇLÜ BİR KADRO KURDULAR

Antrenmanları Acısu Stadı’nda yapan Kartepe ekibi İyi gidiyor Uzuntarla’dan kaleci Metin Şener ve kanat oyuncusu Akın Kalender, Suadiye’den10 numara pozisyonda oynayan Halil Ünlübaş, Derbent’ten orta saha oyuncusu Ruhi Yiğit ve takımdan Kartepe Belediyespor’dan kanat oyuncusu Emir gibi isimler önümüzdeki sezon Acısu için terk dökecek.

A TAKIM DÜŞÜNMÜYORDUM

Takımın başarılı antrenörü Sedat Topçu çalışmaların iyi gittiğini belirtti ve şu düşüncelere yer verdi: Gerçekçi olayım, yapılan yanlışlar nedeni ile A takım seviyesinde takım çalıştırmayı düşünmüyordum.Öncüspor futbol okulunda antrenörlük yapıyorum. Ancak önceden Necmettin, İdris ve Ramazan başkanlarımaverilmiş bir sözüm vardı.

TATLI BİR REKABET OLACAK

Acısuspor’da şampiyonluk hedefliyoruz. Çalışma ortamı, yönetimimizin ilgisi çok iyi. Grubumuzda Kartepe takımları ile bulunuyoruz. Bizim için de tatlı bir rekabet olacak. Transferlerimiz devam ediyor. Derbent ve Kartepe Belediyespor’dan futbolcular alıyoruz. İki takım da işlerini son maça bıraktı ve ne yazık ki birisi küme düşecek. İlginçtir ki 2 hafta sonra birlikte forma giyecekler. Hepimiz için iyi bir sezon olur inşallah.