Süper Amatör Lig B Grubu’nda hafta sonu iki takım için çok kritik bir maç oynanacak. Kartepe İlçesi’nin iki takımı Kartepe Belediyespor ile Derbentspor kaderini Derbent Stadı’nda belirleyecek. Pazar günkü mücadele saat 13.00’te başlayacak. Bu maçı Derbent kazanırsa ligde kalacak. Kartepe Belediyespor’a ise ligde kalması için beraberlik yetecek. Son derece kritik olan bu maçın sonucu merakla bekleniyor.
Bugün 14:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:56 TSİ
Ya Derbent ya da Kartepe!
Süper Amatör Lig B Grubu’nda hafta sonu iki takım için çok kritik bir maç oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz