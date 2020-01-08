Ya Derbent ya da Kartepe!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda hafta sonu iki takım için çok kritik bir maç oynanacak. Kartepe İlçesi’nin iki takımı Kartepe Belediyespor ile Derbentspor kaderini Derbent Stadı’nda belirleyecek. Pazar günkü mücadele saat 13.00’te başlayacak. Bu maçı Derbent kazanırsa ligde kalacak. Kartepe Belediyespor’a ise ligde kalması için beraberlik yetecek. Son derece kritik olan bu maçın sonucu merakla bekleniyor.