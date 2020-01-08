1. Küme’de sıra Play-Off’ta!

1. Amatör Lig’de sıra geldi Play-Off heyecanına. Gruplarında 2 ve 3. sıraları elde eden 8 takımın 3’ü adlarını Süper Amatör Lig’e yazdıracak. Eşleşmelerin ardından kazanan 4 takım iki final maçı oynayacak. Final maçlarını alanlar “Süper” olacak. Son 4’e kalan takımların kaybedenleri son bir final maçı oynayacak ve kaybeden takımların maçını kazanan 1 takım daha Süper Amatör Lig’e yükselecek.

1. AMATÖR LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Çerkeşlispor – Bahçecikspor

Mustafapaşa - Arslanbey Organize

İzmit Gültepe - Bekirpaşa Başaran

Tavşancılspor - Harb-İşspor