Halit Yoldaş Gürcistan’dan kupayla döndü

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Uluslararası Karate Turnuvası sona erdi. 10 ülkeden sporcuların kıyasıya mücadelesinde ilimizin başarılı karate hocalarından Halit Yoldaş’a da ilgi hayli yoğundu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Dünya ve Avrupa şampiyonu, Kocaeli’nin gururu Haldun Alagaş’ın da hocaları arasında yer alan Yoldaş’a Gürcistan Karate Federasyonu Başkanı Kakha Basilia tarafından kupa takdim edildi. Gürcistan’ın Adjara Bölgesi’nde yer alan Okinawakan Karate Spor Kulübü’nde bilgi birikimlerini küçük karatecilerle paylaşan Usta Yoldaş, Okinawakan Karate Spor Kulübü’nün kurulmasında önemli emekleri olan Mikhail Geliasvili’ye, tüm Gürcistanlı kurmaylara ve dostlarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz