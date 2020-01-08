Yuvana hoş geldin Erhan hocam

Kocaeli’nin genç ve başarılı teknik adamlarından, eğitimci Erhan Okur, Kocaeli Güneşspor’a döndü. Kulüp Başkanı Nebil Uzun açıklamasında “Teknik adamlık kariyerine Kocaeli Güneşspor kulübümüzde başlayıp çok önemli başarılara imza atıp şampiyonluklar yaşayan Erhan Okur hocamız kısa bir ayrılığın ardından çok daha büyük hedeflere imza atmak için Sportif Direktör olarak tekrar kulübümüzde göreve başladı. Mevcut teknik direktörlerimiz ile birlikte yarınlarımızı planlamak için bizleri kırmayıp görev aldığı için kendisine kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Yuvana Hoş geldin hocam” ifadelerine yer verdi.