Güreşçilere malzeme desteği

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve yönetim kurulu, İzmit Belediyespor güreş alt yapı takımına malzeme desteğinde bulundu. Cefakar güreş antrenörü Şener Sar, malzeme desteğinden ötürü Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın teşekkür etti ve “Bu çocukların verdiği emeklerin, alın terinin ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Böyle teşvikler ve destekler de bizleri motive ediyor. Federasyon Başkanımız Musa Bey’e çok teşekkür ediyorum” dedi.