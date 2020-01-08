Bu maçlarda değişiklikler var

Pazar günü Derince Suni Çim Stadı’nda saat 15.00’de oynanması gereken Derince Birlik - Harbiş U-17 maçı Pazartesi günü aynı statta 19.00’da başlayacak. Pazartesi günü Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda saat 19.15’te başlaması gereken Hereke Yıldız - Maşukiye 1.Küme U-19 maçı Çarşamba günü aynı stat ve aynı saatte oynanacak. Çarşamba günü Karamürsel Stadı’nda saat 19.15’te başlaması gereken Tepeköy Defne - Gölcük Karadeniz U-17 maçı 16 Ocak Perşembe günü aynı stat ve aynı saatte başlayacak.
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Pazar günü Derince Suni Çim Stadı’nda saat 15.00’de oynanması gereken Derince Birlik - Harbiş U-17 maçı Pazartesi günü aynı statta 19.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz