Çubuklu Bala ve Üçtepe bir araya geldi

2. Amatör Lig’de yeni sezon yarın başlıyor. B Grubu’nda mücadele eden Üçtepespor ile Çubuklu Balaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaşacak. Bu maç öncesi iki takım kurmayları gazetemiz için bir araya geldi ve samimi görüntüler verdi.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Üçtepespor kulübü yöneticisi Mustafa Köysü, aynı takımın teknik adamı Volkan Sarı, Çubuklu Balaspor Genel Kaptanı Oğuz Kaymaz (Comolli) ve Çubuklu Balaspor’unyöneticilerinden Samet Malçok birbirine başarı dileyerek örnek bir görüntü verdi. Çubuklu tarafı Kaymaz ve Malçok, açılış maçını oynamanın ayrıcalığını taşıdıklarını ifade ederek maçı izleyenlere futbol keyfi sunmak istediklerini belirtti.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Çubuklu Balaspor’un iyi bir kadro kurduğunu ve 5 yıl önceki havanın tekrardan yakalanacağına inandıklarını ifade eden Kaymaz ve Malçok yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Üçtepespor tarafı Köysü ve Sarı ise gençlerin ve üniversitelilerin ağırlıklı olduğu kadro ile üst lige çıkmayı hedeflediklerini belirtti ve açılış maçının centilmence geçmesi için üzerlerine düşeni en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade ettiler.