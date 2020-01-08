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Cizrespor taraftarına tedbir uygulanmayacak!

İl Spor Güvenlik Kurulu, Kocaeli Valiliği’nde Vali Yardımcısı Dursun Balaban koordinatörlüğünde toplandı.

Erdem ÖVÜÇ
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İl Spor Güvenlik Kurulu, Kocaeli Valiliği’nde Vali Yardımcısı Dursun Balaban koordinatörlüğünde toplandı. Kocaelispor’un Pazar günkü Payas ve bir sonraki iç saha maçı olan Cizrespor karşılaşmaları için de kararlar alındı. Kocaelispor adına yöneticilerden Mehmet Cezayir ve Kulüp Müdürü Anıl Sarıfakioğlu toplantıda yer aldı.26 Ocak’taki Kocaelispor – Cizrespor maçında, Cizreli taraftarlara tedbir uygulanmayacağı alınan kararlar arasındaydı.

TOPLANTIDA ALINAN BAZI KARARLAR

1- 26 Ocak’ta Kocaeli Stadı’nda oynanacak olan Kocaelispor – Cizrespor maçı için Cizrespor taraftarı için her hangi bir tedbir uygulanmayacak. 

 

2- Emniyetin talebi doğrultusunda, 12 Ocak’ta Kocaeli Stadı’nda oynanacak olan Kocaelispor – Payasspor maçında sadece “Protokol ve localar”içinstadın içindeki otoparklar açılacak ve maksimum 200-250 aracın konuşlandırılmasına izin verilecek.

 

3- Maçı localardan izleyecek olan taraftarlar loca kartlarını mutlaka görevli güvenlik personeline gösterecek, aksi durumda stada alınmayacak.

 

4 - UEFA Üst, Kuzey Alt ve Üst tribünleri Payasspor maçında açılmayacak.

 

5- Payasspor maçında 500 polis, 150 özel güvenlik ve 50 jandarma görev yapacak.

 

Not: Kocaelispor Kulübü’nün iç saha maçları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eren Rençber direkt ilgili olacak.

 

Bugün 18:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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