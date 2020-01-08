İlimizde, özellikle de Başiskele’de çok geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan iş insanı, Yuvacıkspor Kulübü Eski Kulüp Başkanı ve Doğantepespor Kulübü Eksi Başkanvekili Mehmet Erenoğlu siyasete atılıyor. Başarılı iş insanı Başiskele Ak Parti İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu belirtti. Başiskele’yi ve halkını çok iyi tanıyan, doğma büyüme BaşiskeleYuvacıklı olan Erenoğlu, Başiskele’ye en akil ve en doğru çalışmaları yapacağını ifade etti.

KURULDUĞUNDAN BERİ AK PARTİLİ

1955 Yuvacık doğumlu olan ve uzun yıllar boyunca ticari hayatı olan Erenoğlu, Ak Parti dönemi öncesinde Doğru Yol Partisi Yuvacık Belde Başkanlığı yaptı. Mobilya ve beyaz eşya mağazaları ile hafriyat işi ile ilgilenen bir firmanın sahibi olan Erenoğlu 2002 yılında emekli oldu. 2 kız, 5 erkek, 15 de torunu olan Mehmet Erenoğlu, Ak Parti kurulduğundan bu parti çatısı altında çalışıyor.