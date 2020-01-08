Keremler, Kocaelispor’da kalıyor

Kocaelispor’da başarılı orta saha oyuncuları 1999 doğumlu Büyük Kerem ve 2000 doğumlu Küçük Kerem, Kocaelispor U-19 takımında forma giymeye devam edecek. Sakatlanan Küçük Kerem bir süre takımda yer alamayacak. Çapraz bağ ameliyatı geçiren Büyük Kerem’in ise süre bulması sezon sonunun son haftalarını bulacak. Elit B Ligi’nde 24 puanı bulunan ve 3. sıradaki Erzurumspor ile arasında sadece 3 puanlık fark bulunan Yeşil Siyahlılar, Elit A’ya çıkıp seneye İstanbul takımları ile aynı grupta olmayı hedefliyor.