Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:00 TSİ- Spor G: Bugün 15:01 TSİ

Keremler, Kocaelispor’da kalıyor

Kocaelispor’da başarılı orta saha oyuncuları 1999 doğumlu Büyük Kerem ve 2000 doğumlu Küçük Kerem, Kocaelispor U-19 takımında forma giymeye devam edecek.

mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor’da başarılı orta saha oyuncuları 1999 doğumlu Büyük Kerem ve 2000 doğumlu Küçük Kerem, Kocaelispor U-19 takımında forma giymeye devam edecek. Sakatlanan Küçük Kerem bir süre takımda yer alamayacak. Çapraz bağ ameliyatı geçiren Büyük Kerem’in ise süre bulması sezon sonunun son haftalarını bulacak. Elit B Ligi’nde 24 puanı bulunan ve 3. sıradaki Erzurumspor ile arasında sadece 3 puanlık fark bulunan Yeşil Siyahlılar, Elit A’ya çıkıp seneye İstanbul takımları ile aynı grupta olmayı hedefliyor.

Bugün 15:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor camiası hastaneye akın etti mask
Spor camiası hastaneye akın etti
Sürgün korkusu! mask
Sürgün korkusu!
Bu maç 49.dakikadan sonra oynanacak !.. mask
Bu maç 49.dakikadan sonra oynanacak !..
Şehit Hakan'ın takımı Yavuzspor'un en mutlu gecesi mask
Şehit Hakan'ın takımı Yavuzspor'un en mutlu gecesi
Muhammet Özkal: Mutlu ve gururluyum mask
Muhammet Özkal: Mutlu ve gururluyum
Tolga: Başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz! mask
Tolga: Başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket! mask
İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket!

GALERİ

El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL