Kocaelispor’da başarılı orta saha oyuncuları 1999 doğumlu Büyük Kerem ve 2000 doğumlu Küçük Kerem, Kocaelispor U-19 takımında forma giymeye devam edecek. Sakatlanan Küçük Kerem bir süre takımda yer alamayacak. Çapraz bağ ameliyatı geçiren Büyük Kerem’in ise süre bulması sezon sonunun son haftalarını bulacak. Elit B Ligi’nde 24 puanı bulunan ve 3. sıradaki Erzurumspor ile arasında sadece 3 puanlık fark bulunan Yeşil Siyahlılar, Elit A’ya çıkıp seneye İstanbul takımları ile aynı grupta olmayı hedefliyor.
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Keremler, Kocaelispor’da kalıyor
Kocaelispor’da başarılı orta saha oyuncuları 1999 doğumlu Büyük Kerem ve 2000 doğumlu Küçük Kerem, Kocaelispor U-19 takımında forma giymeye devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz