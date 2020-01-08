Az kalsın evlerini su basıyordu!

İzmit’te günlerdir etkili olan sağanak yağmur Bayraktar Köyünde bulunan bir derenin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucunda vatandaşlar hemen İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’yle irtibata geçti. Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bölgeye giderek durum tespiti yaptıktan sonra İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dere taşkınına müdahale etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan’ın kontrolünde yapılan çalışmalar kapsamında ekipler kepçe operatörü ile dereye anında müdahalede bulundu. Eve gitmek üzere olan suyun yönü yola doğru değiştirilerek evleri su basmasını önleyen ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.