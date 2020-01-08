Başkan Özlü: Çevreye duyarlı hizmetlere devam edeceğiz

Daha önce Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine pazartesi ziyareti yapan Başkan Özlü, bu hafta Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yapan personellerle bir araya geldi. Mesai arkadaşlarının istek ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı M.Yasin Özlü personelle sohbet ederek fedakâr ve cefakâr çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

GIPTAYLA BAKILAN KENT

“Mavi Yeşil Temiz Başiskele” için büyük bir titizlikle hep birlikte el ele, gönül birliği vererek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Özlü, “Başiskele’miz yeşil dokusu ve doğal güzellikleriyle birçok insanın gıptayla baktığı bir kent. Kentimizin bu özelliğini korumak için yaz kış, gece gündüz demeden çevreye duyarlı hizmetler yapmaya hep birlikte devam edeceğiz.” dedi.