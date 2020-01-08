Hyundai, CES Fuarı’nda uçan araçlarını tanıttı

Hyundai Motor Company, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020 Fuarı’nda geleceğin mobilite çözümlerini tanıtarak ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Hyundai’nin teknoloji şirketi Elevate ve Uber tarafından ortaklaşa olarak geliştirilen hava taksileri, tüm dünyanın dikkatini çekerek kentsel hava taşımacılığında çığır açmaya hazırlanıyor.

SERİ ÜRETİM

Şehir içi hava yolculuğunda yaygın bir şekilde kullanılması hedeflenen Uber Hava Taksileri, Hyundai’nin otomotiv endüstrisindeki seri üretim tecrübesinden faydalanacak. Markanın elektrikli araçlar alanındaki teknolojisinden de yararlanacak olan hava taksileri, Uber’in geniş ulaşım ağını kullanarak insanların günlük hayatlarını daha konforlu bir hale getirecek ve aynı zamanda müthiş bir zaman tasarrufu sağlayacak.

YENİ KONSEPT

Hyundai’in Kentsel Hava Hareketliliği (Urban Air Mobility) Bölüm Başkan Yardımcısı Jaiwon Shin, yeni konseptle ilgili olarak, “Hava yolculuğundaki vizyonumuz, şehir içi ulaşım kavramını tamamen değiştirecek. UAM'ın şehir yaşamını canlandırmasını ve insanlara daha kaliteli zaman sunmasını bekliyoruz” dedi.