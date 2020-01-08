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Taş duvar ihalesine 10 firma katıldı

Körfez Belediyesi’nde İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi’nde beton tretuvar yapım işi için ihale gerçekleştirildi. İhaleye 10 firma katıldı
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Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi’nde beton tretuvar yapım işi için ihale gerçekleştirildi. Merkez bina ihale salonunda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Ersin Çöpoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, 10 firma katıldı. 374 bin 531 bin TL yaklaşık maliyet ile gerçekleştirilen ve kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede;en düşük teklif 262 bin 699 TL oldu.

İHALEDE TEKLİFLER;

Bertu İnşaat                           308 bin 743 lira 

Nomak İnşaat                                    262 bin 699 lira 

AY-TAŞ İmalat İnş.              329 bin 394 lira

Ahmet Karaburun                  299 bin 992 lira 

Ortadoğu Mühendislik           292 bin 824 lira 

Kudretoğlu İnşaat                  349 bin 612 lira 

Gersut İnşaat                          279 bin 953 lira 

Medeniyet Yapı İnşaat          274 bin 983 lira 

Semen Yapı Taahhüt              282 bin 841 lira

Özdere Yapı İnşaat                358 bin 922 lira

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