Taş duvar ihalesine 10 firma katıldı

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi’nde beton tretuvar yapım işi için ihale gerçekleştirildi. Merkez bina ihale salonunda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Ersin Çöpoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, 10 firma katıldı. 374 bin 531 bin TL yaklaşık maliyet ile gerçekleştirilen ve kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede;en düşük teklif 262 bin 699 TL oldu.

İHALEDE TEKLİFLER;

Bertu İnşaat 308 bin 743 lira

Nomak İnşaat 262 bin 699 lira

AY-TAŞ İmalat İnş. 329 bin 394 lira

Ahmet Karaburun 299 bin 992 lira

Ortadoğu Mühendislik 292 bin 824 lira

Kudretoğlu İnşaat 349 bin 612 lira

Gersut İnşaat 279 bin 953 lira

Medeniyet Yapı İnşaat 274 bin 983 lira

Semen Yapı Taahhüt 282 bin 841 lira

Özdere Yapı İnşaat 358 bin 922 lira

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