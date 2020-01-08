Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle hazırlanan ‘Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu’ İstanbul’da tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katıldığı törende, raporda turizm sektörü özelinde belirlenen dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033’te 104 milyon turist ve yaklaşık 120 milyar dolar turizm geliri elde edilebileceği belirtildi.
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104 milyon turist 120 milyar dolar gelir
Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu, 2033’te Türkiye’nin 104 milyon turist, 120 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağını ortaya koydu. Dönüşümde öncelik; turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz