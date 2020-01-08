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104 milyon turist 120 milyar dolar gelir

Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu, 2033’te Türkiye’nin 104 milyon turist, 120 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağını ortaya koydu. Dönüşümde öncelik; turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak...
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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle hazırlanan ‘Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu’ İstanbul’da tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katıldığı törende, raporda turizm sektörü özelinde belirlenen dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033’te 104 milyon turist ve yaklaşık 120 milyar dolar turizm geliri elde edilebileceği belirtildi.

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