Fındıklar Trabzon’dan

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Türkiye'den 319 bin 772 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir sağlandığını belirtti.

FINDIK İHRACATI

Gelir bazında fındık ihracatının yüzde 42'sinin Trabzon'dan yapıldığını vurgulayan Gürdoğan, "Trabzon'dan 853 milyon 139 bin 225 dolar karşılığında 130 bin 221 ton fındık ihraç edildi. Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 23, değer bazında ise yüzde 35 artış yaşandı." ifadesini kullandı.