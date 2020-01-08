‘Kablosuz interneti paylaşmak sakıncalı’

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Yargıtay’ın sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmesine dikkati çekerek, bazı uyarılarda bulundu.

IP, DİJİTAL KİMLİK

İnternet abonelerinin dijital ortama bağlanırken çıkış yaptıkları IP adreslerinin kullanıcıların dijital kimlikleri olduğunu belirten Önal, abonelerin şifrelerini başkalarıyla paylaşmasıyla internetteki kimliklerini de paylaşmış olduklarını kaydetti. Önal, bu şifre ile internete giriş yapan herkesin aslında asıl internet abonesinin kimliği ile internete bağlanmış olduğunu ifade etti. Önal, bu nedenle internette olumsuz paylaşımlarda ya da eylemlerde bulunan kişilerin aslında masum olan ama internet şifresini paylaşan kişileri de suçlu konuma düşürebileceğine dikkati çekti.

KABLOSUZ İNTERNET

İnternet servis sağlayıcısı fark etmeksizin kullanıcıların şifrelerini paylaşmaması gerektiğini vurgulayan Önal, şunları söyledi: “İnternet abonelikleri aboneliği yapan kullanıcılar içindir. Bu nedenle Wi-Fi şifresinin yaşam alanlarında, apartmanlarda, komşular arasında yani birden fazla kullanıcıyla paylaşılması sakıncalı durumlara neden olabilmektedir. Özellikle kablosuz internet bağlantılarında paylaşımcı olunmamalıdır. Bu konuda internet servis sağlayıcılarına da kullanıcılara da büyük görevler düşmektedir. Alınan karar da internette suç işlenmesinde, Wi-Fi şifresini paylaşan kişinin de sorumlu olacağını gösterdi. Çünkü işlenen suçlarda servis sağlayıcısından çıkış yapılan IP adresi şifreyi veren kişi üzerinedir. Bu durumda şifreyi paylaşan kişi ya da kişiler şüpheli duruma gelecektir.”