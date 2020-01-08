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İkinci el araçta noterler emanetçi

İkinci el araç satışında bedel ve mülkiyetin eş zamanlı devrini sağlayan sistem kuruluyor. Sistem, noter aracılığıyla kullanılabilecek
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliği’ni ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi’nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdiklerini belirterek, bu sistemle satış bedeli ve aracın mülkiyetinin eş zamanlı devredilebileceğini söyledi. Taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi protokolü Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Pekcan, Türkiye’de günde 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığını kaydetti.

KAYITLI TİCARET OLACAK

Satışın belgelendirilmesinden önce ödeme yapılmasının çeşitli suistimallere yol açtığını, vatandaş yanında nakit taşıdığında da çalınma riski ile karşı karşıya kaldığını anlatan Pekcan, bu olumsuzlukların önüne geçmek için kurulacak yeni sistemle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye Noterler Birliği’ni ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi’nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendiriyoruz. Noterler Birliği 6 ay içerisinde bu sistemin kuruluşunu ve işletilmesini gerçekleştirecek.

20 LİRALIK FİYAT

Vatandaş sistemi kullanmasına dair sembolik bir para ödeyecek. Bunu bugün için 20 lira olarak belirledik. Bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Sistem sayesinde artık vatandaşımız, daha güvenli, daha hızlı ve daha az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek. Hem de sistem kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde de önemli bir adım olacak.”

1 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Pekcan, sistem ile hem aracın devrinin hem de paranın transferinin aynı anda yapılacağını belirtti. Vatandaş için 6 aylık sürenin çok uzun olduğunu ifade eden Pekcan, Dursun Cin’den bu sürenin kısaltılmasını talep etti. Cin de bunun üzerine hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını dile getirerek, uygulamayı 1 Şubat itibarıyla devreye almayı planladıklarını söyledi.

İSTEYENLER KULLANACAK

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Güvenli Ödeme Sistemi’ni kullanmanın isteğe bağlı olacağını belirterek, Merkez Bankası denetimli ödeme kuruluşları ya da bankaların sistem içinde yer alacağını söyledi.

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