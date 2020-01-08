Aygaz’a Kristal Elma’dan iki ödül

Otogazın yüksek oktanlı ve yüksek performanslı bir yakıt olduğunu, “Binip Binmeden Konuşma” reklam filmi için özel olarak ürettiği “Canavar Araba” ile anlatan Aygaz, Effie’den sonra, Kristal Elma’dan da ödülle döndü. Aygaz, bu yıl 31’incisi düzenlenen Kristal Elma Türkiye Ödül töreninde, “Entegre Kampanyalar/Dayanıklı Tüketim” ve “Film-TV ve Sinema/Hizmetleri/ Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri” kategorilerinde Bronz Elma ödüllerinin sahibi oldu.