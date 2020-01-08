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Vali Aksoy’dan imam hatiplilere plaket

İmam hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen Kuran-ı Kerim okuma, ezan okuma, hafızlık ve hutbe okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle Vali Hüseyin Aksoy tarafından plaketle onurlandırıldı
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2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında ilimizde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında geleneksel olarak düzenlenen 4 farklı branştaki yarışmalar neticelendi. Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması,  Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması ve Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle Vali Hüseyin Aksoy tarafından takdir edildi.

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER

Maide Restaurantta düzenlenen yemekli programa, Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak,  İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, okul müdürleri, öğretmenler, dereceye giren öğrenciler ile aileleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın, dereceye giren öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

PLAKETLER VERİLDİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy; “Gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize plaket takdimi amacıyla bir aradayız. Hangi alanda çalışıyorsak ve görev yapıyorsak onun en iyisini yapmak için gayret içerisinde çalışmalarımıza devam etmek durumundayız. Din eğitimi alanında öğrencilerimizi yetiştirme noktasında önemli bir gelişme gösteren İmam Hatip Ortaokullarımız ve İmam Hatip Liselerimiz normal mesleki derslerin dışında da çocuklarımızın her yönüyle gelişmelerine katkı sağlayacak güzel bir çalışmayı ortaya koyuyorlar” dedi. Ardından dereceye girenlere plaketleri verildi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler;

Berat Başkan                                  (Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Hafsa Sultan Yılmaz                     (Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Humame Haftar                              (Çayırova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Furkan Yıldız                                   (Darıca İmam Hatip Ortaokulu)

Merve Aslan                                                (Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Ata Abdulbaki Akyol                     (Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu)

Ahmet Eren Soy                             (Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu)

Muharrem Hamza Türker                        (Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Rabia Öztekin                                 (Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Ahmet Umeyr Burak                    (Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu)

Burak Acar                                     (Gölcük İmam Hatip Ortaokulu)

Burak Usta                                     (Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu)

Tunahan Portakal                         (İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Beytullah Albayrak                       (Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Muhammet Fettah Dokumacı     (Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Ebrar Paşaoğlu                              (Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Asude Akmanşen                          (Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi)

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