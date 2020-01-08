M. Akif Yılmaz, TÜGVA’nın konuğu olacak

TÜGVA İzmit İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen ve her ay alanında temayüz etmiş bir konuğun ağırlandığı “İşin Ehlinden” adlı programın bu ayki konuğu AK Parti Kocaeli Millet Vekili Mehmet Akif Yılmaz olacak. Mecliste gençlik, spor, eğitim ve kültür gibi komisyonlarda görev alan Yılmaz “Beklenen Gençlik” konu başlığı ile gençlere hitap edecek. Belsa Plaza B Blok 3.kattaki TÜGVA İzmit İlçe Temsilciliğinde gerçekleşecek olan programa gençlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.