İyi Parti Gölcük Teşkilatı, ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti

İyi Parti Gölcük ilçe başkanı İsmail Aynacı, İl Yöneticisi Çetin Kocatürk, Kadın Kolları Başkanı Cahide Uslu, Gençlik Kolları Başkanı Salih Acar ve yönetim kurul üyeleri, yeni göreve başlayan ilçe emniyet müdürü Adem Gider'i ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan İyi Parti İlçe Başkanı Aynacı “Yeni görevinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. İlçemize hoş geldiniz. Gölcük, ülkemizin her ilinde göç alan bir ilçemizdir. Fakat bu güne kadar hep birlik ve beraberlik içerisinde yaşamımızı sürdürdük. Sürdürmeye devam ediyoruz. Biz parti teşkilatı olarak her zaman ilçe emniyet teşkilatımıza destek olmak için hazırız” dedi. Ardından konuşan İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, İyi Partililere, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gider, “Bizim için göre yerinin önemi yoktur. Önemli olan layıkıyla görev yapmaktır. Amacımız suç işlendikten sonra değil, işlenmeden önce başarılı olmaktır. Ekibimizle birlikte bu amaç uğruna çalışıyoruz” dedi.